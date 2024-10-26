У Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих (оновлено)
Ввечері 25 жовтня у Соломʼянському районі столиці пролунав вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - написав мер міста.
Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці.
Пізніше Кличко повідомив, що в будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах.
Оновлена інформація станом на 21:50
У КМВА повідомили, що в багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий "шахед", проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в
Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.
Оновлена інформація станом на 22:40
Мер столиці Кличко повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки російського БпЛА.
"Наразі двоє постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку",- написав Кличко.
Згодом Кличко повідомив, що у будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. А кількість постраждалих зросла до чотирьох, їм надали медичну допомогу на місці.
"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - додав мер Києва.
Оновлена інформація станом на 23:35
Пізніше мер Києва Кличко повідомив про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих.
Одну постраждалу людину госпіталізували, іншим - надали допомогу на місці.
Оновлена інформація станом на 23:57
Кличко повідомив, що через влучання російського дрона в багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження.
Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.
"У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги", - поінформував мер столиці.
Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня окупанти російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Повітряна тривога була оголошена, зокрема, в Київській області та в самому Києві.
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1. А реально, до чого тут Словаччина? Прапорець у Марії розгледіли?
2. Добре, що читати навчились - навчіться тоді й розуміти написане. Або не влазьте в чужі розмови. Чи на кацапії не в курсах, що їх болотами мокшансткими називають?
Якщо серйозно то наші удари і їхні не співмірні
росіяни вбили ще одну українську дитину
Наряду с запуском "шахедов" для перегрузки ПВО запускаются и Т.н обманки маленькие беспилотники с линзами которые на радарах оставляют такой же след. Они не несут взрывчатки, и после выработки топлива падают исчезая с экранов радаров. Вот они и проходят как локационно потерянные.
А так, да. Прикольно и ржачно.
ермака і Татарова у відставку
Но молодежь боится входить в отношения с армией, бояться на передок попасть, поэтому прячется. Да и тыловой армии это не надо, так как они, или их кумы, тогда тоже на передок могут попасть.
Трохи втішає, що цього раз значну частину мопедів нашій ППО вдається знешкодити, подяка силам ППО. Але війна, маємо трагічні випадки влучань.
Співчуття всім постраждалим від вибуху ворожого "Шахеду"
(населення там було порядка 40 мільйонів, тобто ненабагато більше за нинішню Україну)
підказка - в Україні майже ніколи не було виробництва ДВС
Це технології сторічної давнини. Невже в воєнний час не можна було відновити виробництво??
P.S. Так, я розумію, що потрібно для будівництва літаків класу Spitfire крім населення. Потрібне керівництво рівня Черчілля, а не рівня Зеленського-єрмака.
З населенням 20 мільйонів і з купою незайнятих для потреб війни людей, скільки поршневих винищувачів "Шахедів" зробила Україна за майже три роки війни?
зсередини і зовні.
Мабуть ще не отримали свіжі, зелені дані де лікарні з військовими. Або ж просто лікарні. А може поки не на часі. Поки володька дороги стелить, москаль лижи мастить на Київ.
" можна" , Київ дожене і Харків, і Херсон і ...... !
Україна повинна мати своє. Надія на друзів марна, вини
рахують прибутки, що їм проплатить рф. Це бізнес.