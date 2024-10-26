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У Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих (оновлено)

Влучання ворожого шахеда 25 жовтня, Київ

Ввечері 25 жовтня у Соломʼянському районі столиці пролунав вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - написав мер міста.

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці.

Пізніше Кличко повідомив, що в будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах.

Оновлена інформація станом на 21:50

У КМВА повідомили, що в багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий "шахед", проводиться евакуація мешканців.  Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в
Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.

Оновлена інформація станом на 22:40

Мер столиці Кличко повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки російського БпЛА.

"Наразі двоє постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку",- написав Кличко. 

Згодом Кличко повідомив, що у будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. А кількість постраждалих зросла до чотирьох, їм надали медичну допомогу на місці.

"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - додав мер Києва. 

Оновлена інформація станом на 23:35

Пізніше мер Києва Кличко повідомив про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих.

Одну постраждалу людину госпіталізували, іншим - надали допомогу на місці. 

Оновлена інформація станом на 23:57

Кличко повідомив, що через влучання російського дрона в багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження.

Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.

"У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги", - поінформував мер столиці. 

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня окупанти російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Повітряна тривога була оголошена, зокрема, в Київській області та в самому Києві.

Читайте також: Україну атакують російські "шахеди",- Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київ (19688) Кличко Віталій (3528) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+48
... де таких ідіотів, як ти , селекціонують і де ви ховаєтеся? Ти..дурноголове спробуй прикрий весь Київ мобільними вогневими групами. А про області і казати вже нічого. НЕпотрібний баласт ти...ідіоте...!!!
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25.10.2024 22:06 Відповісти
+28
Шото по мацкве давно не бахали
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25.10.2024 21:47 Відповісти
+15
Дати тобі коня та берданку, ПВО-шник диванний?
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25.10.2024 22:24 Відповісти
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Шото по мацкве давно не бахали
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25.10.2024 21:47 Відповісти
Аха, вий з боліт душу гріє..
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25.10.2024 23:03 Відповісти
Дивний пост.
1. А реально, до чого тут Словаччина? Прапорець у Марії розгледіли?
2. Добре, що читати навчились - навчіться тоді й розуміти написане. Або не влазьте в чужі розмови. Чи на кацапії не в курсах, що їх болотами мокшансткими називають?
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26.10.2024 11:25 Відповісти
Давно вікна не били.
Якщо серйозно то наші удари і їхні не співмірні
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26.10.2024 07:59 Відповісти
Зате паніку добре наводять)))
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26.10.2024 11:26 Відповісти
По мацкве взагалі ніколи не бахали.
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26.10.2024 13:54 Відповісти
Чому ж його не знищили на підльоті…
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25.10.2024 21:51 Відповісти
Воно мабуть падало і влетіло по інерції в будинок. Надіюся хоч людей не вбило. Але зробило безхатьками. Що за тварини ці росіяни..
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25.10.2024 22:08 Відповісти
К сожалению, убило
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25.10.2024 23:26 Відповісти
Нічого не падало: є відео перед прильотом. Той шахед дуже низько летів й влучив у будинок (бо на радянських картах його є нема).
росіяни вбили ще одну українську дитину
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26.10.2024 00:11 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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26.10.2024 10:39 Відповісти
То не тварини. То сарана. Тобто, комахи.
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26.10.2024 06:20 Відповісти
Хоча б заголовок читайте!! Там небагато слів і букоф.
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26.10.2024 09:17 Відповісти
Спочатку новина без підробиць була.
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26.10.2024 09:45 Відповісти
Наші могли його відхилити від заданого курсу РЕБом.
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26.10.2024 00:23 Відповісти
От моего дома метров 200 по прямой
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25.10.2024 21:52 Відповісти
Слава Богу пощастило Вам 😕
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25.10.2024 21:59 Відповісти
... де таких ідіотів, як ти , селекціонують і де ви ховаєтеся? Ти..дурноголове спробуй прикрий весь Київ мобільними вогневими групами. А про області і казати вже нічого. НЕпотрібний баласт ти...ідіоте...!!!
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25.10.2024 22:06 Відповісти
Потрібні винищувачі 2 світової війни(((( ******* надвелика швидкість((((( нічого не можуть вдіяти((( кулемети з землі не достають ..збільшили висоту....
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25.10.2024 23:16 Відповісти
У гелікоптерів така швидкість як треба
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25.10.2024 23:22 Відповісти
Працюють але вельми погано....(((( а от фпв може би і проканало...шахед зараз крейсерська швидкість 95-220...висота 2 км...або над землею в балках пересихаючих річок ..де машина не проходить з мвг..йдуть групами один над одним...
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25.10.2024 23:31 Відповісти
Такі балки потрібно перегоражувать сітками на аеростатах, але ж це не відосики, руки не доходять, а віддають життя украінці.
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26.10.2024 00:19 Відповісти
А може деріжаблі?
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26.10.2024 06:47 Відповісти
..якби русня запускала шахеди вдень...то ще можна про таке думати і втілювати у життя. А вночі на таку машину треба наставити обладнання для пошуку шахедів... озброєння ... тощо. А куди його ставити...де його брати...як його зв*язати з наземними РЛС.... ?? Дуже багато АЛЕ... На сьогодня тільки Гепарди... найбільш ефективнійша зброя проти шахедів. Все інше другорядне. У тому числі і літаки.
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26.10.2024 15:43 Відповісти
Ви, ВладЛен не розумна людина, так скажемо...
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25.10.2024 22:24 Відповісти
В спам, ильич
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25.10.2024 23:28 Відповісти
не пести ботяра кацапская
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25.10.2024 23:30 Відповісти
Не збивають , так як вогневі групи там відсутні , от і все😕
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25.10.2024 22:01 Відповісти
Ти чому не в мвг..там навіть труханівські тітушки працюють і премії отримують за збиття збий вперед))
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25.10.2024 23:25 Відповісти
В сводке наверное будет "локационно потерян"....
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Поясняю популярно, для невежд.
Наряду с запуском "шахедов" для перегрузки ПВО запускаются и Т.н обманки маленькие беспилотники с линзами которые на радарах оставляют такой же след. Они не несут взрывчатки, и после выработки топлива падают исчезая с экранов радаров. Вот они и проходят как локационно потерянные.
А так, да. Прикольно и ржачно.
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25.10.2024 22:32 Відповісти
... не намагайтеся пояснювати!!! Марна трата часу! Більшість навіть просто подумати не здатна... )))
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26.10.2024 16:16 Відповісти
От чесно не розумію цього "локаційно втрачений" - для нас чи для них? Хто це визначення запровадив? Подоляк чи сурожа лєщєнко?
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26.10.2024 00:19 Відповісти
Але як переможно звучить! І в брехні не має підстав звинувачувати. А те що це маніпуляція знають одиниці. Чергова переможна і надпотужна перемога для телемарафону
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26.10.2024 09:33 Відповісти
головне щоб будинок ГПУ непостраждав там куча справ
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25.10.2024 22:07 Відповісти
Не підказуйте! Бо зелені підірвуть..
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25.10.2024 23:05 Відповісти
молодец наводчик кацапский
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25.10.2024 23:32 Відповісти
І нвалідів!
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26.10.2024 09:34 Відповісти
Дати тобі коня та берданку, ПВО-шник диванний?
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25.10.2024 22:24 Відповісти
То йди у поле і там свої "фахові" поради втілюй в життя, експерте !
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25.10.2024 22:28 Відповісти
Кожну ніч ворог тероризує мирних громадян ,чому немає відповіді як по росії так і окупованих територіях ?
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25.10.2024 22:15 Відповісти
тому що влада зрадників
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25.10.2024 22:20 Відповісти
Як почались розмови про звільнення Буданова , і як звільнили двох заступників , так щось припинились атаки на НПЗ і мацкву.

ермака і Татарова у відставку
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25.10.2024 22:24 Відповісти
У відставку то замало
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26.10.2024 00:25 Відповісти
А вони там по трудовій ? Це просто зайшли по старій дружбі порадити, а так то вони ніхто, а то що роблять як вони радять то вже їхні проблеми
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26.10.2024 07:46 Відповісти
Важаю , що вони усі як криси розбігуттся . Он Шефір вже у німеччіни кайфує. Трошки грошенят у ОПУ накалядував
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26.10.2024 07:52 Відповісти
А яка має бути відповідь по окупованих територіях? От що ви мали на увазі?
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26.10.2024 09:36 Відповісти
На окупованих територіях перебуває понад пів мільйона рашистів ,невже в лднр немає казарм ,складів рашистів і чи не туди прибуває поповнення ешелонами щоденно ?
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26.10.2024 09:43 Відповісти
Давно пора привлекать молодых к сбитию мопедов FPV дронами.
Но молодежь боится входить в отношения с армией, бояться на передок попасть, поэтому прячется. Да и тыловой армии это не надо, так как они, или их кумы, тогда тоже на передок могут попасть.
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25.10.2024 22:19 Відповісти
Потрібно перевірити мобільні групи на профпригодність і проводити там ротацію, та залишати найбільшефективних.
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25.10.2024 22:45 Відповісти
Мобильные группы, которые с пулеметами, более менее эффективны для отражения атаки на какой то конкретный объект. И то не всегда сбивают.
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25.10.2024 22:54 Відповісти
А куди вони падають коли їх будуть більш єфективно збивати?
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26.10.2024 06:50 Відповісти
Уже бачу як арештовані судді ,прокурори , лікарі -інваліди плетуть маскувальні сітка в СІЗО
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25.10.2024 22:21 Відповісти
Ворог шукає, розвідує і знаходить ще неприкриті шпарини у нашій ППО...
Трохи втішає, що цього раз значну частину мопедів нашій ППО вдається знешкодити, подяка силам ППО. Але війна, маємо трагічні випадки влучань.
Співчуття всім постраждалим від вибуху ворожого "Шахеду"
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25.10.2024 22:25 Відповісти
ППО прикриті тільки міста, а між містами шахеди повільно летять години зі швидкітю, що наздожене навіть кукурузник. Він їх зможе супроводжувати, поки кулеметна група на борту з кулемета не зіб'є шахеди. Треба тільки навчити їх, дооснастити приладами нічного бачення, та організувати співпрацю з наземним ППО, щоб своїх не збили.
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25.10.2024 22:57 Відповісти
Проблема в том, что они летят одновременнго по разным маршрутам, и довольно низко, даже чтоб их найти нужно огромное количество таких "кукурузников"
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25.10.2024 23:31 Відповісти
Як ви гадаєте, скільки "Спітфаєрів" будувала щомісяця Англія 1940-го року?

(населення там було порядка 40 мільйонів, тобто ненабагато більше за нинішню Україну)
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26.10.2024 00:41 Відповісти
а як Ви гадаєте що потрібно щоб збудувати спітфаєр крім населення ?

підказка - в Україні майже ніколи не було виробництва ДВС
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26.10.2024 08:41 Відповісти
Купити можна, їх роблять тисячами
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26.10.2024 09:40 Відповісти
Підказка -- а скільки АШ-62 виробили у Мелітополі?

Це технології сторічної давнини. Невже в воєнний час не можна було відновити виробництво??

P.S. Так, я розумію, що потрібно для будівництва літаків класу Spitfire крім населення. Потрібне керівництво рівня Черчілля, а не рівня Зеленського-єрмака.
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26.10.2024 19:49 Відповісти
У нас залишилось 20 мільйонів людей зараз не більше...
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26.10.2024 11:02 Відповісти
Nevertheless. Лише за чотири перших місяці 1940 року Англія на своїх заводах збудувала 638 винищувачів.

З населенням 20 мільйонів і з купою незайнятих для потреб війни людей, скільки поршневих винищувачів "Шахедів" зробила Україна за майже три роки війни?
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26.10.2024 19:53 Відповісти
Загинула дівчинка 2009 року народження, - повідомив Кличко
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26.10.2024 00:08 Відповісти
кан будує (с) - той будує, той мурує...(с) Кому ви, бл@ді, будуєте ті багатоповерхівки? Тут під землю закопуватись треба, бомбосховища будувати, або, як євреї, з кімнатами-бункерами, а не висотки. І коштувати те житло не мільйони повинно - он переселенці помикаються і повертаються на окуповані території, з@їбись, яка турбота про людей. Будують вони...
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26.10.2024 00:13 Відповісти
Это бизнес, ничего личного. Земелька в столице дорогая, плюс откаты за ее выделение или прокурорам за закрытие дел о самозахвате (это кому как нравится), плюс приемной комиссии, за подключение коммуникациям взятки, ну и новый пентхауз в Италии владельцу застройщика, так и набегает 2-3 штуки баксов за метр. Ну а что вы хотели - столица, спрос есть в любом случае, да и с таким ПВО жители Харькова, Запорожья, Чернигова и Херсона с радостью переселятся в Киев.
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26.10.2024 00:29 Відповісти
На 20-25 поверхи? Нє, ну будь який каприз за ваші гроші. Тільки от шахєдам простіше на верхні поверхи падати.
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26.10.2024 00:40 Відповісти
Люди голосують гаманцем. Дебіли? А хто ж заперечує?
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26.10.2024 10:20 Відповісти
переселенцы выбрали этк ЗЕ-владу - вот и расплата за свои поступки.. а ведь всех предупреждали или порох или путлер(зе-оманский)
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26.10.2024 01:38 Відповісти
Будуть знову співати "нада проста пєрєстать стрєлять". Чому, падли з опи, нпз росіянські не палають? Яка тварюка не дозволяє? Та насрать на тих америкосів
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26.10.2024 00:20 Відповісти
А на десятки миллиардов долларов американской помощи тоже насрать?
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26.10.2024 00:34 Відповісти
То сумарно десятки мільярдів, а так на місяць пару сотень мільйонів, які за тиждень вичнрпуються. І б'ємо ми по тим нпз своїми одороблами, західними вундервафлями ніззя.
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26.10.2024 00:43 Відповісти
А нам никто ничего не должен.
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26.10.2024 03:15 Відповісти
Зеля - громадянин рф, ворог укранців , який разом з путіним влаштували знищення українців -
зсередини і зовні.
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26.10.2024 00:50 Відповісти
Депутатів знають, знають де ті живуть але якось дивно шахеди летять на мирне населення.
Мабуть ще не отримали свіжі, зелені дані де лікарні з військовими. Або ж просто лікарні. А може поки не на часі. Поки володька дороги стелить, москаль лижи мастить на Київ.
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26.10.2024 01:12 Відповісти
Вони сваіх не чіпають
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26.10.2024 14:02 Відповісти
Похоже целили в ТЭЦ-5 (возле моста). Там много летало...
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26.10.2024 09:47 Відповісти
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26.10.2024 11:23 Відповісти
А коли буде відповідь адекватна. Чекати поки " друзі " дадуть
" можна" , Київ дожене і Харків, і Херсон і ...... !
Україна повинна мати своє. Надія на друзів марна, вини
рахують прибутки, що їм проплатить рф. Це бізнес.
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26.10.2024 12:08 Відповісти
 
 