У Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих (оновлено)

Ввечері 25 жовтня у Соломʼянському районі столиці пролунав вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - написав мер міста.

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці.

Пізніше Кличко повідомив, що в будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах.

Оновлена інформація станом на 21:50

У КМВА повідомили, що в багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий "шахед", проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в

Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.

Оновлена інформація станом на 22:40

Мер столиці Кличко повідомив про двох постраждалих внаслідок атаки російського БпЛА.

"Наразі двоє постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку",- написав Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що у будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. А кількість постраждалих зросла до чотирьох, їм надали медичну допомогу на місці.

"Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває", - додав мер Києва.

Оновлена інформація станом на 23:35

Пізніше мер Києва Кличко повідомив про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих.

Одну постраждалу людину госпіталізували, іншим - надали допомогу на місці.

Оновлена інформація станом на 23:57

Кличко повідомив, що через влучання російського дрона в багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження.

Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували.

"У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги", - поінформував мер столиці.

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня окупанти російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Повітряна тривога була оголошена, зокрема, в Київській області та в самому Києві.

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