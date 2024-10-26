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Последствия ракетного удара РФ по Днепру. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 26 октября 2024 года враг атаковал город Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.

Жертвы российской атаки

"Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам. В общем, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка", - отмечают спасатели.

Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью нанесли удар по Днепру, есть повреждения

На месте попаданий работают психологи, оказывают необходимую помощь людям.

К ликвидации последствий задействовано более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей.

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27961) ГСЧС (5032)


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Топ комментарии
+14
Гутерешу поїздка до Казані має закінчитися відставкою , а Україна зобовʼязана його обьявити персоною нон-грата , як зробив Ізраїль. Евреі - мудрі люди .
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26.10.2024 07:23 Ответить
+7
Пора і розслідування почати робити, як жирують чиновники ООН , і як їх корупціонує раша.
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26.10.2024 07:25 Ответить
+6
Це ще раз показує що рашиські варвари ні перед чим не зупинятся ,особливо коли немає жодної відповіді по злочиній терористичній орді ,пусті розмови "найвеличнішого" про "план перемоги "в народу викликають лише роздратування ,навіщо ти в ті президенти йшов.
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26.10.2024 07:29 Ответить
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Гутерешу поїздка до Казані має закінчитися відставкою , а Україна зобовʼязана його обьявити персоною нон-грата , як зробив Ізраїль. Евреі - мудрі люди .
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26.10.2024 07:23 Ответить
Пора і розслідування почати робити, як жирують чиновники ООН , і як їх корупціонує раша.
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26.10.2024 07:25 Ответить
Так, підтримую, пора провести перевірки на які гроші жирують представники ООН. Звичайно там є гроші Цапії, яку ще називають росією. Знаємо, що самий великий терорист в світі є росія.
А хто буде нести відповідальність тут, в Україні, коли замість систем ППО ПРО ми будували дороги і закупляли дорожний бітум в білорусі, який є і російським, на що витратили в 10-ть раз більше мільярдів чим на нашу армію? А хто вилучав клістрони із наших систем ППО пепред самим повномасшабним нападом і заморозив ракетні програми? А хто відвів наші війська із підготовленних укріплень в чисте поле? Хто розміновував Чонгар і інші території? А хто заборонив нашим військам стріляти і скорочував армію, ООН? А хто сьогодні на утримання державного аппарату бариг виділив майже два трильйони гривень, а на армію під час війни всього 1,2 трильйони? Точно не ООН, але не подумайте, що я підтримую рішення Гутереша відвідати московію.
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26.10.2024 08:04 Ответить
Всьому свій час
Зараз влучний момент переформувати ООН в український бік і вигнати рашу із Радбезу . Раша же зі свого боку стала підтримувати реформу, щоб завезти у Радбез своїх стороників ( Бразилію і Індію ) і себе там зберегти.
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26.10.2024 08:10 Ответить
Погоджуюся щодо реформування ООН, та Радбезу, де Засраха підтримує терористів і диктаторські режими і навпаки своїм вето гальмує всі мирні процеси та процеси на розвиток світової економіки. Ви пишите, що для оцінки дій наших "посадовців" буде свій час? Тобись не на часі? А доживемо ми до того часу? Я не призиваю змітати владу, хоч її повноваження після 24.05.2024 року сумнівні, окрім Верховної Ради, але протрібно створювати уряд спасіння, потрібно виправити мобвілізаційний закон і притримуватися норм Конституції, що захищати Україну мають всі, а не бідні і не захищені, а влада дозволяє в цей час своїм творити все. Люди побачили на які суми збагатилися під час війни ТЦК, МСЕК, депутати провладної партії..., а відповідальності їх перед законом немає. Хіба не бачать, що прокурори, користуючись владою оформили собі пенсії по інвалідності від 40 і до 100 тисяч в місяць, а простий комбайнер отримує пенсію 5 тисяч? Цими діями влада деморалізує армію і все суспільство. Невже вони думають, що люди настільки тупі, що якщо їм один раз вийшло їх обдурити фільмом про Голобородьку і фейками, то будуть дурити і далі? Тут мова вже йже про їх конкретне найцінніше - життя, бо навіть для захисту військових влада не зробила нічого. Хіба ми так виграємо війну?
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26.10.2024 08:36 Ответить
"Невже вони думають, що люди настільки тупі, що якщо їм один раз вийшло їх обдурити фільмом про Голобородьку і фейками, то будуть дурити і далі?"

Вони так не думають - вони це знають - бо так воно є.
Подивіться опитування.
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26.10.2024 08:59 Ответить
"Всьому свій час" - звісно що не на часі.
Мудрий нарід повинен дочекатись свого знищення - от тоді він покаже...
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26.10.2024 08:57 Ответить
Це ще раз показує що рашиські варвари ні перед чим не зупинятся ,особливо коли немає жодної відповіді по злочиній терористичній орді ,пусті розмови "найвеличнішого" про "план перемоги "в народу викликають лише роздратування ,навіщо ти в ті президенти йшов.
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26.10.2024 07:29 Ответить
Ну чого, гадить чмирьок потужно. Доречі риє під мера Дніпра. Мабуть хоче злити
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26.10.2024 07:45 Ответить
Ось ВИРИШИВ закрити рота українцям тисячею
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26.10.2024 07:48 Ответить
Так, зєля цим працює на Трампа. Трамп про економіку, а Харіс про людяність. Американці будуть здивовані, чому вони зі своїх податків мають підтимувати країну, яка роздає своїм громадянам гроші в той час, коли Америка сама потерпає від руйнівних тайфунів. Ще зєля так підпрацює на Ахметова і Фірташа. Більшість віддасть цю тисячу на сплату боргів по надутих тарифах за комуналку
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26.10.2024 08:56 Ответить
- по приколу .
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26.10.2024 08:00 Ответить
НАВІЩО ВИ ЙОГО ОБРАЛИ ?
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26.10.2024 09:09 Ответить
Я його не обирав і всім знайомим радив те саме ,як можна обрати проросійського клоуна ?
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26.10.2024 09:18 Ответить
треба щоб таке було у москві кожну нічь та кожен день

Тільки так скінчиться війна
оце "план миру "
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26.10.2024 07:36 Ответить
І Вас підтримую, щоб таке було в москві кожну ніч, але як? Нарід, і в тому числі жителі Дніпра у 2019 році обрали суїцид, замість ракет і систем ППО ПРО, всі гроші витратили на дороги і навіть більше, скорочували армію, перевели її навіть на харчування ще радянського зразку, припинили випуск бронежилетів, шоломів...і хто ж це робив, невже ООН сюди переїхав? Ні, це робили "слуги", яких привів до влади нарід 73%. Ми вже в 2019 році почали створювати свою систему ППО "Кільчень" і разом у Турцією мали виготовляти ще одні систему ППО і ціна то питання всього декілька сот мільйонів доларів США, але тоді б не вистачило на дороги. Чи не так казали представники влади?
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26.10.2024 08:56 Ответить
Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня - на семи фронтах - включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право та обов'язок відповісти", Джерело:

БУДАНОВ , де удари по мацкве ???
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26.10.2024 07:47 Ответить
Зєля досі міркує, чи давати гроші на ракети та дрони, чи ні.
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26.10.2024 07:59 Ответить
Да вони Буданову руки звʼязали , щоб не бив по критичної інфраструктурі раши
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26.10.2024 08:03 Ответить
А чим проводити ударі по москві, асфальтом? Я вже тисячу раз писав про заморожені наші ******* ракетні програми "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "вільха"..., то якщо не задовольняли ці, най*******ші, бо їх проектували і виробляли при "баризі", то де тоді ракети Зеленського? Якщо погана була САУ "Богдана", яку створили при президенстві Порошенка ", то де тоді САУ, які створили при президенстві Зеленського, якому паритнери передали сотні мільярдів долароів США допомоги? Де лінії по виготовленні найпростішого - снарядів і мін? А все дуже просто, коли у 2022 році виділили на закупку снарядів 32 мільярди, то вони десь пропали, як в багнюці і ні снарядів ні грошей. А за цією злочинною халатністю гинули наші найкращі. Де виділені 40 мільярдів на дрони? Де той мільйон дронів Зеленського? А де 38 мільярдів, які виділені на будування інженерних споруч і ліній захиситу для ЗСУ? Немає, просто тупо вкрали, як і 9 мільярдів, які виділили на зпахисні споруди для енергооб'єктів. А попереду зима і народ ще більше побіжить до ЄС, бо не буде бажання замерзати без світла. Витходить, що це все зробив нарід 73% своїми галочками і хрестиками в бюлетнях, бо був би інший президент і Верховна Рада, то в нас були б ракеьти, а не асфальт і марафон з яйцями по 17 грн. і ворог навіть і думки не мав повномасштабного нападу.
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26.10.2024 09:07 Ответить
или кацапня косые или специально бьют по гражданским
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26.10.2024 08:29 Ответить
Та не такі косі як всі думають? Спецом б'ють так щоб населення або тікало або напрягало владу про кінець війни. Треба ж шашлики до Різдва готувати. зелені теж стараються бач як крадуть мільйонами налу аж з вух вилазить. Но не судіть на лохомарафоні все Ок
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26.10.2024 09:51 Ответить
І нащо нам ті, так розпіарені безпекові угоди. Де безпека? Ганчірка за державний кошт зробила вояж Європою, і не тільки, побавилася іграми у літаку...а люди гинуть
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26.10.2024 08:50 Ответить
 
 