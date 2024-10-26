Последствия ракетного удара РФ по Днепру. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 26 октября 2024 года враг атаковал город Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.
Жертвы российской атаки
"Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам. В общем, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка", - отмечают спасатели.
На месте попаданий работают психологи, оказывают необходимую помощь людям.
К ликвидации последствий задействовано более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.
Как сообщалось, ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей.
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А хто буде нести відповідальність тут, в Україні, коли замість систем ППО ПРО ми будували дороги і закупляли дорожний бітум в білорусі, який є і російським, на що витратили в 10-ть раз більше мільярдів чим на нашу армію? А хто вилучав клістрони із наших систем ППО пепред самим повномасшабним нападом і заморозив ракетні програми? А хто відвів наші війська із підготовленних укріплень в чисте поле? Хто розміновував Чонгар і інші території? А хто заборонив нашим військам стріляти і скорочував армію, ООН? А хто сьогодні на утримання державного аппарату бариг виділив майже два трильйони гривень, а на армію під час війни всього 1,2 трильйони? Точно не ООН, але не подумайте, що я підтримую рішення Гутереша відвідати московію.
Зараз влучний момент переформувати ООН в український бік і вигнати рашу із Радбезу . Раша же зі свого боку стала підтримувати реформу, щоб завезти у Радбез своїх стороників ( Бразилію і Індію ) і себе там зберегти.
Вони так не думають - вони це знають - бо так воно є.
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Мудрий нарід повинен дочекатись свого знищення - от тоді він покаже...
Тільки так скінчиться війна
оце "план миру "
БУДАНОВ , де удари по мацкве ???