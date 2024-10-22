Рашисты ночью нанесли удар по Днепру, есть повреждения

Ночью российские оккупанты били по Днепру. В двух частных домах повреждены окна и двери.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью громко было в Днепре. В результате вражеской атаки в двух частных домах разбиты окна и двери", - отметил он.

По его словам, Никопольский район с вечера враг также продолжал атаковать дронами-камикадзе, были обстрелы из артиллерии и РСЗО "Град".

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Враг бил по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Погибших и пострадавших нет, добавил глава ОГА.