УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14193 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 606 1

Рашисти вночі завдали удару по Дніпру, є пошкодження

Ворог вночі 22 жовтня атакував Дніпро

Уночі російські окупанти били по Дніпру. У двох приватних будинках пошкоджені вікна і двері.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері", - зазначив він. 

За його словами, Нікопольський район від вечора ворог також продовжував атакувати дронами-камікадзе, були обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".

Читайте також: Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та дронів-камікадзе: постраждав чоловік, потрощено 66 будинків. ФОТО

Ворог гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Загиблих і постраждалих немає, додав очільник ОВА.

Автор: 

Дніпро (3302) обстріл (29206) Нікополь (1243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки... .
показати весь коментар
22.10.2024 09:13 Відповісти
 
 