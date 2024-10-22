Рашисти вночі завдали удару по Дніпру, є пошкодження

Уночі російські окупанти били по Дніпру. У двох приватних будинках пошкоджені вікна і двері.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері", - зазначив він.

За його словами, Нікопольський район від вечора ворог також продовжував атакувати дронами-камікадзе, були обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".

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Ворог гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Загиблих і постраждалих немає, додав очільник ОВА.