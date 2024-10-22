Рашисти вночі завдали удару по Дніпру, є пошкодження
Уночі російські окупанти били по Дніпру. У двох приватних будинках пошкоджені вікна і двері.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері", - зазначив він.
За його словами, Нікопольський район від вечора ворог також продовжував атакувати дронами-камікадзе, були обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".
Ворог гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Загиблих і постраждалих немає, додав очільник ОВА.
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Владимир #594971
показати весь коментар22.10.2024 09:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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