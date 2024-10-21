УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11878 відвідувачів онлайн
Новини
998 3

Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та дронів-камікадзе: постраждав чоловік, потрощено 66 будинків. ФОТО

Російські війська накрили з "Градів" та "Ураганів" Нікопольщину. До всього агресор понад десяток разів вгатив артою, активно застосовував дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що ворожа зброя працювала по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Постраждав 48-річний чоловік: він дістав осколкове поранення ноги. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Також дивіться: Десять разів протягом дня росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

"Знищені два приватні будинки, ще 66 – потрощені. Одна оселя спалахнула, пожежу загасили. Зруйновані 7 господарських споруд та понад чотири десятки понівечені. Побита вантажівка, пошкоджені інфраструктура, 8 ліній електропередач та газогін", - написав Лисак.

Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня

За уточненою інформацією, у Кривому Розі до лікарні сьогодні звернулося шестеро людей. Меддопомога знадобилася й 41-річній жінці. Вона відновлюватиметься вдома.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Автор: 

обстріл (29195) Нікополь (1243) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось з ким рашиські чорти воюють ? це не армія це злочина рашиська орда яка все знищує ,а хтось про якийсь план миру говорить ,чому ворог знищує наші міста і села а ось лднр все спокійно?
показати весь коментар
21.10.2024 19:06 Відповісти
Кацапи звичайні терористи, які мають ракети і атомну бомбу. А що наш Найвелічайший Потужний? Чим відповість, асфальтом? Прогуляв своїх 5 прездентських років, так і не створивши своїх ракет чи іншої ******** зброї. Шостий рік витрачає бюджетні гроші на марафони і офіс своїх друзяк, а нарід цькує на США і Захід, що мов вони у всьому винні.
показати весь коментар
21.10.2024 19:18 Відповісти
Які 3,14дари ці угро-фінські нащадки,коли ви вже здохнете?Яка скажена **** виродила таких мерзот?
показати весь коментар
21.10.2024 19:29 Відповісти
 
 