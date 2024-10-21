Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та дронів-камікадзе: постраждав чоловік, потрощено 66 будинків. ФОТО

Російські війська накрили з "Градів" та "Ураганів" Нікопольщину. До всього агресор понад десяток разів вгатив артою, активно застосовував дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що ворожа зброя працювала по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Постраждав 48-річний чоловік: він дістав осколкове поранення ноги. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

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"Знищені два приватні будинки, ще 66 – потрощені. Одна оселя спалахнула, пожежу загасили. Зруйновані 7 господарських споруд та понад чотири десятки понівечені. Побита вантажівка, пошкоджені інфраструктура, 8 ліній електропередач та газогін", - написав Лисак.













За уточненою інформацією, у Кривому Розі до лікарні сьогодні звернулося шестеро людей. Меддопомога знадобилася й 41-річній жінці. Вона відновлюватиметься вдома.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.