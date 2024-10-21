Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та дронів-камікадзе: постраждав чоловік, потрощено 66 будинків. ФОТО
Російські війська накрили з "Градів" та "Ураганів" Нікопольщину. До всього агресор понад десяток разів вгатив артою, активно застосовував дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Зазначається, що ворожа зброя працювала по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Постраждав 48-річний чоловік: він дістав осколкове поранення ноги. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
"Знищені два приватні будинки, ще 66 – потрощені. Одна оселя спалахнула, пожежу загасили. Зруйновані 7 господарських споруд та понад чотири десятки понівечені. Побита вантажівка, пошкоджені інфраструктура, 8 ліній електропередач та газогін", - написав Лисак.
За уточненою інформацією, у Кривому Розі до лікарні сьогодні звернулося шестеро людей. Меддопомога знадобилася й 41-річній жінці. Вона відновлюватиметься вдома.
Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль