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Десять разів протягом дня росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Окупанти за день десять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

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Обстріли Нікопольщини 18 жовтня

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда.

Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

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Обстріли Нікопольщини 18 жовтня
Обстріли Нікопольщини 18 жовтня

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3846)


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