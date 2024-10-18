Десять разів протягом дня росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж
Окупанти за день десять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе. Били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, гараж і господарська споруда.
Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль