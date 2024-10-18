Десять раз в течение дня россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты за день десять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

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В результате обстрелов повреждены частный дом, гараж и хозяйственная постройка.



Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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