Десять раз в течение дня россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты за день десять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.
В результате обстрелов повреждены частный дом, гараж и хозяйственная постройка.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
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