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Десять раз в течение дня россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты за день десять раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

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Обстріли Нікопольщини 18 жовтня

В результате обстрелов повреждены частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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Обстріли Нікопольщини 18 жовтня
Обстріли Нікопольщини 18 жовтня

Автор: 

обстрел (27784) Никополь (1066) Днепропетровская область (4068)


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