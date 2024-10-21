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Россияне обстреляли Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и дронов-камикадзе: пострадал мужчина, разбито 66 домов. ФОТО

Российские войска накрыли из "Градов" и "Ураганов" Никопольщину. Ко всему агрессор более десятка раз ударил артой, активно применял дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что вражеское оружие работало по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Пострадал 48-летний мужчина: он получил осколочное ранение ноги. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне более 10 раз обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами. ФОТОрепортаж

"Уничтожены два частных дома, еще 66 - разбиты. Один дом вспыхнул, пожар потушили. Разрушены 7 хозяйственных построек и более четырех десятков изуродованы. Избит грузовик, повреждены инфраструктура, 8 линий электропередач и газопровод", - написал Лысак.

Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня
Обстріли Нікопольщини 21 жовтня

По уточненной информации, в Кривом Роге в больницу сегодня обратилось шесть человек. Медпомощь понадобилась и 41-летней женщине. Она будет восстанавливаться дома.

Напомним, сегодня, 21 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Автор: 

обстрел (27860) Никополь (1073) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4079)


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Ось з ким рашиські чорти воюють ? це не армія це злочина рашиська орда яка все знищує ,а хтось про якийсь план миру говорить ,чому ворог знищує наші міста і села а ось лднр все спокійно?
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21.10.2024 19:06 Ответить
Кацапи звичайні терористи, які мають ракети і атомну бомбу. А що наш Найвелічайший Потужний? Чим відповість, асфальтом? Прогуляв своїх 5 прездентських років, так і не створивши своїх ракет чи іншої ******** зброї. Шостий рік витрачає бюджетні гроші на марафони і офіс своїх друзяк, а нарід цькує на США і Захід, що мов вони у всьому винні.
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21.10.2024 19:18 Ответить
Які 3,14дари ці угро-фінські нащадки,коли ви вже здохнете?Яка скажена **** виродила таких мерзот?
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21.10.2024 19:29 Ответить
 
 