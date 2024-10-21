Россияне обстреляли Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и дронов-камикадзе: пострадал мужчина, разбито 66 домов. ФОТО

Российские войска накрыли из "Градов" и "Ураганов" Никопольщину. Ко всему агрессор более десятка раз ударил артой, активно применял дроны-камикадзе, сбросил боеприпас с БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что вражеское оружие работало по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Пострадал 48-летний мужчина: он получил осколочное ранение ноги. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно.

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"Уничтожены два частных дома, еще 66 - разбиты. Один дом вспыхнул, пожар потушили. Разрушены 7 хозяйственных построек и более четырех десятков изуродованы. Избит грузовик, повреждены инфраструктура, 8 линий электропередач и газопровод", - написал Лысак.













По уточненной информации, в Кривом Роге в больницу сегодня обратилось шесть человек. Медпомощь понадобилась и 41-летней женщине. Она будет восстанавливаться дома.

Напомним, сегодня, 21 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.