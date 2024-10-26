Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру. ФОТОрепортаж
Вночі 26 жовтня 2024 року ворог атакував місто Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок ракетних ударів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів.
Жертви російської атаки
"З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам. Загалом, попередньо, поранення отримали 18 людей, серед них 4 дитини", - наголошують рятувальники.
На місці влучань працюють психологи, надають необхідну допомогу людям.
До ліквідації наслідків задіяно понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей.
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А хто буде нести відповідальність тут, в Україні, коли замість систем ППО ПРО ми будували дороги і закупляли дорожний бітум в білорусі, який є і російським, на що витратили в 10-ть раз більше мільярдів чим на нашу армію? А хто вилучав клістрони із наших систем ППО пепред самим повномасшабним нападом і заморозив ракетні програми? А хто відвів наші війська із підготовленних укріплень в чисте поле? Хто розміновував Чонгар і інші території? А хто заборонив нашим військам стріляти і скорочував армію, ООН? А хто сьогодні на утримання державного аппарату бариг виділив майже два трильйони гривень, а на армію під час війни всього 1,2 трильйони? Точно не ООН, але не подумайте, що я підтримую рішення Гутереша відвідати московію.
Зараз влучний момент переформувати ООН в український бік і вигнати рашу із Радбезу . Раша же зі свого боку стала підтримувати реформу, щоб завезти у Радбез своїх стороників ( Бразилію і Індію ) і себе там зберегти.
Вони так не думають - вони це знають - бо так воно є.
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Мудрий нарід повинен дочекатись свого знищення - от тоді він покаже...
Тільки так скінчиться війна
оце "план миру "
БУДАНОВ , де удари по мацкве ???