Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру. ФОТОрепортаж

Вночі 26 жовтня 2024 року ворог атакував місто Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ракетних ударів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів.

Жертви російської атаки

"З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам. Загалом, попередньо, поранення отримали 18 людей, серед них 4 дитини", - наголошують рятувальники.

















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На місці влучань працюють психологи, надають необхідну допомогу людям.

До ліквідації наслідків задіяно понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей.