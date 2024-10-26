Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей (оновлено)

Пізно ввечері п'ятниці, 25 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро.

Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією посадовця, внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова забудова, сталася пожежа. Деталі з'ясовуються.

Зазначимо, що о 23:01 Повітряні сили ЗСУ попереджали про російську ракету на Дніпро.

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Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень.

Двох чоловіків госпіталізували - один із них у важкому стані.

Пораненій жінці допомогу надали на місці

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У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, постраждали десятеро осіб, частково зруйнована житлова двоповерхівка, а також пошкоджено медзаклад. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є загиблі у Дніпрі... На жаль, ворожа атака обірвала життя двох жінок. Постраждалих – 10. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - розповів він.

"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", - додав Лисак.

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"Дніпро. Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту", - повідомив згодом Лисак.

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"На цю хвилину відомо про 13 постраждалих. З них - троє дітей", - поінформував Лисак.

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"З-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.

Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них - 4 дітей.

Одна дитина - у важкому стані", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.