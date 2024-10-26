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Новини Війна
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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей (оновлено)

Ворог атакував Дніпро

Пізно ввечері п'ятниці, 25 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро.

Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією посадовця, внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова забудова, сталася пожежа. Деталі з'ясовуються.

Зазначимо, що о 23:01 Повітряні сили ЗСУ попереджали про російську ракету на Дніпро.

Оновлена інформація

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень.

Двох чоловіків госпіталізували - один із них у важкому стані.

Пораненій жінці допомогу надали на місці

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Оновлено 00:45

У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, постраждали десятеро осіб, частково зруйнована житлова двоповерхівка, а також пошкоджено медзаклад. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є загиблі у Дніпрі... На жаль, ворожа атака обірвала життя двох жінок. Постраждалих – 10. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - розповів він.

"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", - додав Лисак.

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Оновлення 01:15

"Дніпро. Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту", - повідомив згодом Лисак.

Оновлення 01:30

"На цю хвилину відомо про 13 постраждалих. З них - троє дітей", - поінформував Лисак.

Оновлення 01:52

"З-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.

Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них - 4 дітей.

Одна дитина - у важкому стані", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сергій Лисак про удар РФ по Дніпру

Лисак про атаку на Дніпро

Лисак про удар РФ по Дніпру

Автор: 

Дніпро (3303) обстріл (29282)


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Топ коментарі
+15
Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
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25.10.2024 23:51 Відповісти
+11
Атака на Дніпро Атака на Київ. Гутереша під арешт
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26.10.2024 01:08 Відповісти
+10
Военный Вождь, как там План Перемоги та потужний Курський наступ?
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26.10.2024 01:30 Відповісти
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Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
показати весь коментар
25.10.2024 23:51 Відповісти
Атака на Дніпро Атака на Київ. Гутереша під арешт
показати весь коментар
26.10.2024 01:08 Відповісти
https://youtu.be/uUS0bcfW94U?si=JYPUHbHo2mXylrhi
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26.10.2024 01:18 Відповісти
Военный Вождь, как там План Перемоги та потужний Курський наступ?
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26.10.2024 01:30 Відповісти
Чомусь вже про цей (***@ний ) кримський міст
ніхто вже не говорить (щоб знищити).
Все класно, дєнєг нєт, но ви дєржитєсь, ракєти @бошать ,но ви держитесь,
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26.10.2024 01:34 Відповісти
Ворог відчув свою безкарність щоночі тероризує мирних громадян відповіді нема.
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26.10.2024 07:22 Відповісти
вони набирають силу, але Путін принижений
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26.10.2024 07:37 Відповісти
Незрозуміло, чому в цьому Придністров'ї досі смердить цапами? Поперше це діра для контробанди на кордоні, а подруге почистити Тераспіль можно швидше, ніж колупатись в Курській обл. А подруге - чому Ердоган досі не вторгнувсь у Крим? Переконаний, що він має на Крим неабиякий інтерес. Тобто це наш природній союзник у війні. Здається зєля не туди поліз, як завжди.
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26.10.2024 07:37 Відповісти
До речі, може дійсно треба було сходити на Тирасполь? Принаймі в цьому був би хоча б якийсь сенс. Колись Бутусов рекомендував, а він все ж таки досвідчений експерт.
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26.10.2024 09:13 Відповісти
От тіки бабу Жулю повісимо - і одразу на Тераспіль!
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26.10.2024 11:53 Відповісти
І де потужний удар у відповідь незламним асфальтом? Понавибирали, д. б.
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26.10.2024 08:44 Відповісти
59% довіряють зєльоному лідору. Тому чекайте на місто-фортеця Запоріжжя, Дніпро і т.д.
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26.10.2024 09:09 Відповісти
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26.10.2024 11:19 Відповісти
 
 