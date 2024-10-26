Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей (оновлено)
Пізно ввечері п'ятниці, 25 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро.
Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією посадовця, внаслідок ворожої атаки пошкоджена житлова забудова, сталася пожежа. Деталі з'ясовуються.
Зазначимо, що о 23:01 Повітряні сили ЗСУ попереджали про російську ракету на Дніпро.
Оновлена інформація
Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень.
Двох чоловіків госпіталізували - один із них у важкому стані.
Пораненій жінці допомогу надали на місці
Оновлено 00:45
У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, постраждали десятеро осіб, частково зруйнована житлова двоповерхівка, а також пошкоджено медзаклад. Про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Є загиблі у Дніпрі... На жаль, ворожа атака обірвала життя двох жінок. Постраждалих – 10. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - розповів він.
"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", - додав Лисак.
Оновлення 01:15
"Дніпро. Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту", - повідомив згодом Лисак.
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"На цю хвилину відомо про 13 постраждалих. З них - троє дітей", - поінформував Лисак.
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"З-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.
Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них - 4 дітей.
Одна дитина - у важкому стані", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
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ніхто вже не говорить (щоб знищити).
Все класно, дєнєг нєт, но ви дєржитєсь, ракєти @бошать ,но ви держитесь,