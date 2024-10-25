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Новости Война
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Россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждена жилая застройка, произошел пожар

Ворог атакував Дніпро

В пятницу поздно вечером, 25 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По информации чиновника, в результате вражеской атаки повреждена жилая застройка, произошел пожар. Детали выясняются.

Отметим, что в 23:01 Воздушные силы ВСУ предупреждали о российской ракете на Днепр.

Читайте также: Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27961)


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Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
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25.10.2024 23:51 Ответить
+11
Атака на Дніпро Атака на Київ. Гутереша під арешт
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26.10.2024 01:08 Ответить
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Военный Вождь, как там План Перемоги та потужний Курський наступ?
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26.10.2024 01:30 Ответить
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Готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно сьогодні, - Жорін

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.

"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
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25.10.2024 23:51 Ответить
Атака на Дніпро Атака на Київ. Гутереша під арешт
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26.10.2024 01:08 Ответить
https://youtu.be/uUS0bcfW94U?si=JYPUHbHo2mXylrhi
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26.10.2024 01:18 Ответить
Военный Вождь, как там План Перемоги та потужний Курський наступ?
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26.10.2024 01:30 Ответить
Чомусь вже про цей (***@ний ) кримський міст
ніхто вже не говорить (щоб знищити).
Все класно, дєнєг нєт, но ви дєржитєсь, ракєти @бошать ,но ви держитесь,
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26.10.2024 01:34 Ответить
Ворог відчув свою безкарність щоночі тероризує мирних громадян відповіді нема.
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26.10.2024 07:22 Ответить
вони набирають силу, але Путін принижений
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26.10.2024 07:37 Ответить
Незрозуміло, чому в цьому Придністров'ї досі смердить цапами? Поперше це діра для контробанди на кордоні, а подруге почистити Тераспіль можно швидше, ніж колупатись в Курській обл. А подруге - чому Ердоган досі не вторгнувсь у Крим? Переконаний, що він має на Крим неабиякий інтерес. Тобто це наш природній союзник у війні. Здається зєля не туди поліз, як завжди.
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26.10.2024 07:37 Ответить
До речі, може дійсно треба було сходити на Тирасполь? Принаймі в цьому був би хоча б якийсь сенс. Колись Бутусов рекомендував, а він все ж таки досвідчений експерт.
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26.10.2024 09:13 Ответить
От тіки бабу Жулю повісимо - і одразу на Тераспіль!
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26.10.2024 11:53 Ответить
І де потужний удар у відповідь незламним асфальтом? Понавибирали, д. б.
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26.10.2024 08:44 Ответить
59% довіряють зєльоному лідору. Тому чекайте на місто-фортеця Запоріжжя, Дніпро і т.д.
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26.10.2024 09:09 Ответить
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26.10.2024 11:19 Ответить
 
 