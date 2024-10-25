Россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждена жилая застройка, произошел пожар
В пятницу поздно вечером, 25 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По информации чиновника, в результате вражеской атаки повреждена жилая застройка, произошел пожар. Детали выясняются.
Отметим, что в 23:01 Воздушные силы ВСУ предупреждали о российской ракете на Днепр.
Топ комментарии
+15 Володимир Мик
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+10 Александр Мовчан #575353
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"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", - вважає заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
Сьогодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов ("Осман") повідомив, що ворогу вдалося прорватися до Вишневого на Донеччині.
"До виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 км від Покровського напрямку та 11 від Гуляйпільського", - написав військовий.
ніхто вже не говорить (щоб знищити).
Все класно, дєнєг нєт, но ви дєржитєсь, ракєти @бошать ,но ви держитесь,