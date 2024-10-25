Россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждена жилая застройка, произошел пожар

В пятницу поздно вечером, 25 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По информации чиновника, в результате вражеской атаки повреждена жилая застройка, произошел пожар. Детали выясняются.

Отметим, что в 23:01 Воздушные силы ВСУ предупреждали о российской ракете на Днепр.

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