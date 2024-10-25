Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа
Поздно вечером пятницы, 25 октября, российские захватчики ударили ракетами по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
По информации ОВА, на местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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