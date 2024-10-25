РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5898 посетителей онлайн
Новости Война
2 374 0

Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа

Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа

Поздно вечером пятницы, 25 октября, российские захватчики ударили ракетами по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ОВА, на местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: Рашисты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненый

Автор: 

Конотоп (127) обстрел (27961) Сумы (1186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 