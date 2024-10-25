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Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа

Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа

Пізно ввечері п'ятниці, 25 жовтня, російські загарбники вдарили ракетами по інфраструктурі міста Суми та Конотопа.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ОВА, на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Конотоп (114) обстріл (29282) Суми (926)


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