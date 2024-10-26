У Солом’янському районі Києва ліквідовано пожежу у житловому будинку після влучання "шахеда", - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

У ДСНС повідомили про наслідки ворожої атаки безпілотником у Солом'янському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах. Наразі триває локалізація пожежі", - ідеться у повідомленні.





На місці працює 43 рятувальника та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Інформація щодо потерпілих уточнюється.







Згодом в ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.

"О 21:08 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Пожежу локалізовано о 22:54 на площі 200 кв. м, ліквідовано о 23:21", - ідеться у повідомленні.

З квартири на 20 поверсі врятовано 2 людей та передано до карети швидкої. Також, на 20 поверсі, в одній з квартир виявлено тіло жінки.