В Соломенском районе Киева пожар на 16 и 17 этажах жилого дома после попадания "Шахеда", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ГСЧС сообщили о последствиях вражеской атаки беспилотником в Соломенском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах. Сейчас продолжается локализация пожара", - говорится в сообщении.





На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

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Информация о пострадавших уточняется.







Как сообщили в ГСЧС, повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.Спасатели локализовали пожар квартир на 20 и 21 этаже.

Выведены на свежий воздух более 100 человек.