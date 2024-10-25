В Соломенском районе Киева пожар на 16 и 17 этажах жилого дома после попадания "Шахеда", - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В ГСЧС сообщили о последствиях вражеской атаки беспилотником в Соломенском районе столицы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах. Сейчас продолжается локализация пожара", - говорится в сообщении.
На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили в ГСЧС, повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.Спасатели локализовали пожар квартир на 20 и 21 этаже.
Выведены на свежий воздух более 100 человек.
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