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В Соломенском районе Киева пожар на 16 и 17 этажах жилого дома после попадания "Шахеда", - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ГСЧС сообщили о последствиях вражеской атаки беспилотником в Соломенском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

пожежа у Києві після атаки російського безпілотника

"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах. Сейчас продолжается локализация пожара", - говорится в сообщении.

пожежа у Києві після влучання шахеда
пожежа у Києві після влучання шахеда

На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

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ДСНС

Информация о пострадавших уточняется.

Пожежа після атаки шахеда
Пожежа після атаки шахеда
Пожежа після атаки шахеда

Как сообщили в ГСЧС, повреждены квартиры с 17 по 21 этаж.Спасатели локализовали пожар квартир на 20 и 21 этаже.

Выведены на свежий воздух более 100 человек.

Автор: 

Киев (25707) пожар (5979) ГСЧС (5032)


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А, у ЗЕленой ПАДАЛИ все дроны летают на БУМАГЕ.
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25.10.2024 22:36 Ответить
пока рабсияне спят спокойно война будет вечно
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25.10.2024 22:42 Ответить
За це треба вгатити у 100 московських житлових висоток.
Надобраніч, падли.
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25.10.2024 23:27 Ответить
Цікаво який відсоток мешканців цього будинку у 19 голосувало за зеленського або взагалі не пішло на другий тур? Чи бачать вони хоч зараз зв'язок між там голосуванням та ци прильотом?
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26.10.2024 07:22 Ответить
 
 