В Киеве объявили воздушную тревогу: снова летят "Шахеды"
Российские войска запустили на Киев ударным БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Шахеды" курсом на Киев", - сообщили Воздушные силы.
Топ комментарии
+3 Gary Grant
показать весь комментарий26.10.2024 01:36 Ответить Ссылка
+2 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий26.10.2024 00:45 Ответить Ссылка
+2 растуди
показать весь комментарий26.10.2024 00:46 Ответить Ссылка
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Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
Скільки бабосів дають за
спійманого лоха?
УКРАЇНЦІ ВІДДАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. Звісно цю ідею протягнула раша , щоб в подальшому окупувати Україну
Украіну кожен день тероризують обстрілами
США , не дають бити по рф.
повернить Україні ядерну зброю ‼️‼️