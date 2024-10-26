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В Киеве объявили воздушную тревогу: снова летят "Шахеды"

Шахед

Российские войска запустили на Киев ударным БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" курсом на Киев", - сообщили Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве вражеский "Шахед" попал в жилой дом, один человек погиб, пятеро пострадавших (обновлено)

Катра тривог
Катра тривог

Автор: 

Киев (25707) Воздушные силы (2435) воздушная тревога (813)


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Топ комментарии
+3
Де наш аналог Шахеда? Навіть копія. Дальність,потужність б/ч, ціна -все ж нормально. Чому замість цього робляться пукалки для розбиття вікон і втридорога? Риторичні питання.
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26.10.2024 01:36 Ответить
+2
Можна скільки завгодно лаяти кацапів і називати їх законно недорозвиненими тваринами, але це не допоможе ніяк. Краще допомагати армії, тим, хто зараз полює на ці Шахеди наприклад...

Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
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26.10.2024 00:45 Ответить
+2
Знову летять шахеди... (на мотивчик "київського вальсу"). Так протяжно і сумно...
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26.10.2024 00:46 Ответить
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Можна скільки завгодно лаяти кацапів і називати їх законно недорозвиненими тваринами, але це не допоможе ніяк. Краще допомагати армії, тим, хто зараз полює на ці Шахеди наприклад...

Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
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26.10.2024 00:45 Ответить
Та всім пох на тих кацапів, цікаве інше - чому нічого не летить в кацапські вєрхніє *****?
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26.10.2024 01:07 Ответить
не пести про ТЦК -вполне корректно проверять стали .. по крайней мер в траснпорте
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26.10.2024 01:31 Ответить
Ти в "тцк" влаштувався мабуть недавно працювати?
Скільки бабосів дають за
спійманого лоха?
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26.10.2024 01:39 Ответить
Знову летять шахеди... (на мотивчик "київського вальсу"). Так протяжно і сумно...
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26.10.2024 00:46 Ответить
Починаємо з початку
УКРАЇНЦІ ВІДДАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. Звісно цю ідею протягнула раша , щоб в подальшому окупувати Україну
Украіну кожен день тероризують обстрілами
США , не дають бити по рф.

повернить Україні ядерну зброю ‼️‼️
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26.10.2024 01:12 Ответить
и что дура ватная будешь отбиваться ядерными ракетами по дронам?
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26.10.2024 01:32 Ответить
Пшол на хутор , кацап
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26.10.2024 01:42 Ответить
Де наш аналог Шахеда? Навіть копія. Дальність,потужність б/ч, ціна -все ж нормально. Чому замість цього робляться пукалки для розбиття вікон і втридорога? Риторичні питання.
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26.10.2024 01:36 Ответить
Тому що не перевели промисловість на військові рейки . Не можуть , бо торгаши , а не досвідчені виробники .
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26.10.2024 01:44 Ответить
Не хочуть.
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26.10.2024 05:13 Ответить
 
 