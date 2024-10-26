У Києві оголосили повітряну тривогу: знову летять "Шахеди"
Російські війська запустили на Київ ударним БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Шахеди" курсом на Київ", - повідомили Повітряні сили.
Топ коментарі
+3 Gary Grant
показати весь коментар26.10.2024 01:36 Відповісти Посилання
+2 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар26.10.2024 00:45 Відповісти Посилання
+2 растуди
показати весь коментар26.10.2024 00:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
Скільки бабосів дають за
спійманого лоха?
УКРАЇНЦІ ВІДДАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. Звісно цю ідею протягнула раша , щоб в подальшому окупувати Україну
Украіну кожен день тероризують обстрілами
США , не дають бити по рф.
повернить Україні ядерну зброю ‼️‼️