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Новини
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У Києві оголосили повітряну тривогу: знову летять "Шахеди"

Шахед

Російські війська запустили на Київ ударним БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Шахеди" курсом на Київ", - повідомили Повітряні сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих (оновлено)

Катра тривог
Катра тривог

Автор: 

Київ (19688) Повітряні сили (2774) повітряна тривога (941)


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Топ коментарі
+3
Де наш аналог Шахеда? Навіть копія. Дальність,потужність б/ч, ціна -все ж нормально. Чому замість цього робляться пукалки для розбиття вікон і втридорога? Риторичні питання.
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26.10.2024 01:36 Відповісти
+2
Можна скільки завгодно лаяти кацапів і називати їх законно недорозвиненими тваринами, але це не допоможе ніяк. Краще допомагати армії, тим, хто зараз полює на ці Шахеди наприклад...

Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
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26.10.2024 00:45 Відповісти
+2
Знову летять шахеди... (на мотивчик "київського вальсу"). Так протяжно і сумно...
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26.10.2024 00:46 Відповісти
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Можна скільки завгодно лаяти кацапів і називати їх законно недорозвиненими тваринами, але це не допоможе ніяк. Краще допомагати армії, тим, хто зараз полює на ці Шахеди наприклад...

Краще всього думаю перетворити злість на дію проти окупантів.
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26.10.2024 00:45 Відповісти
Та всім пох на тих кацапів, цікаве інше - чому нічого не летить в кацапські вєрхніє *****?
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26.10.2024 01:07 Відповісти
не пести про ТЦК -вполне корректно проверять стали .. по крайней мер в траснпорте
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26.10.2024 01:31 Відповісти
Ти в "тцк" влаштувався мабуть недавно працювати?
Скільки бабосів дають за
спійманого лоха?
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26.10.2024 01:39 Відповісти
Знову летять шахеди... (на мотивчик "київського вальсу"). Так протяжно і сумно...
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26.10.2024 00:46 Відповісти
Починаємо з початку
УКРАЇНЦІ ВІДДАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. Звісно цю ідею протягнула раша , щоб в подальшому окупувати Україну
Украіну кожен день тероризують обстрілами
США , не дають бити по рф.

повернить Україні ядерну зброю ‼️‼️
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26.10.2024 01:12 Відповісти
и что дура ватная будешь отбиваться ядерными ракетами по дронам?
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26.10.2024 01:32 Відповісти
Пшол на хутор , кацап
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26.10.2024 01:42 Відповісти
Де наш аналог Шахеда? Навіть копія. Дальність,потужність б/ч, ціна -все ж нормально. Чому замість цього робляться пукалки для розбиття вікон і втридорога? Риторичні питання.
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26.10.2024 01:36 Відповісти
Тому що не перевели промисловість на військові рейки . Не можуть , бо торгаши , а не досвідчені виробники .
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26.10.2024 01:44 Відповісти
Не хочуть.
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26.10.2024 05:13 Відповісти
 
 