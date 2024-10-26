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Новини
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Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота мобільних груп ППО

У ніч на 26 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Як зазначається, починаючи із 19.00 25 жовтня, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);
  • 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);
  • 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.).

За даними Повітряних сил, повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві оголосили повітряну тривогу: знову летять "Шахеди"

Скільки дронів збила наша ППО?

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА - в повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - додали у Повітряних силах.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Повітряні сили (2774) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+2
Що означає локаційно втрачені, ********?
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26.10.2024 12:59 Відповісти
+2
ЩЗХня - "локаційно втрачені"?
Хто винен?
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26.10.2024 13:03 Відповісти
+1
Це піздець, чи перемога ?!!
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26.10.2024 12:58 Відповісти
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Це піздець, чи перемога ?!!
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26.10.2024 12:58 Відповісти
Що означає локаційно втрачені, ********?
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26.10.2024 12:59 Відповісти
типу ребом погасили
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26.10.2024 13:19 Відповісти
Это ложные цели ..специально для перегрузки системы ПВО.
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26.10.2024 13:20 Відповісти
нёужё ли?
это обманки ваши, орковскиЁ.
чёго ты тут забыло, троллЪ то?
йо-кающая мёрзостЪ
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26.10.2024 14:00 Відповісти
радар умер на цих цілях
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26.10.2024 18:57 Відповісти
ЩЗХня - "локаційно втрачені"?
Хто винен?
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26.10.2024 13:03 Відповісти
Винен ворог. Наче очевидні речі, але ще хтось подібні питання задає
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26.10.2024 13:47 Відповісти
Локаційно втрачені це не шахеди а гербери. Тобто половина всіх дронів це обманки.
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26.10.2024 13:50 Відповісти
"...Знищено 44 із 98 "Шахедів...", "...91 ворожого БпЛА "

Так скільки було?
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26.10.2024 13:04 Відповісти
Потроху зменшується статистика збиття.. чекаємо перехід на дрони антишахеди
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26.10.2024 13:22 Відповісти
почему Зе перестал просить ПВО?
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26.10.2024 13:24 Відповісти
Антиколорадос радіє шо це Єрмаківська РЕБ сильніш?
Ні, це орки умніш.
(ну просто кричать шо 40 дронів посаджено РЕБ-ом, ага - а ДЕ? головне шо "владу" проклинати можна, але те що вона робить - схвалювати. я за Курськ кажу - ну шо мля, до-"офєнзивились"? Чорновіл зразу казав шо там "гра" між Чємєзовим і Мідвєдєвим, ну, там того гівна багато, а нашевсе радісно відправляє війська бо - Вот, я ж магу. молодчага чо, тепер бл. ті 1.2. тис. км. кв. вийде дуже недешево)
або я просто думаю шо Сирський має батьків на параші і це теж ок? не думаю, не ок. до речі, а де там той депутат Гоблосу шо їздив туди? вже звалив звідтам? ну так того і звалив. фоточки там, і Стебанчука опустити це ок, але як там триматись і головне - нахіба, то це інше.
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26.10.2024 14:09 Відповісти
 
 