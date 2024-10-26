Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 26 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

Як зазначається, починаючи із 19.00 25 жовтня, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);

91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.).

За даними Повітряних сил, повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Скільки дронів збила наша ППО?

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА - в повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - додали у Повітряних силах.

Як повідомлялося, вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: троє загиблих, 14 постраждалих, з них - четверо дітей. Згодом у ДСНС показали наслідки ракетного удару по Дніпру.

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ зазначав, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих. Також зазначалося, що у Києві та на Київщині пролунали вибухи, працювали сили ППО.