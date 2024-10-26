У Києві та на Київщині пролунали вибухи, працюють сили ППО

Під ранок 26 жовтня 2024 року під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, начальник КМВА Сергій Попко інформує про роботу ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав він о 6.13.

На Київщині зранку теж чути вибухи. Ворог атакує столицю та низку регіонів із застосуванням ударних безпілотників.

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Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.