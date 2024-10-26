УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7141 відвідувач онлайн
Новини
4 510 2

У Києві та на Київщині пролунали вибухи, працюють сили ППО

Збиття Шахедів над Києвом

Під ранок 26 жовтня 2024 року під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, начальник КМВА Сергій Попко інформує про роботу ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав він о 6.13.

На Київщині зранку теж чути вибухи. Ворог атакує столицю та низку регіонів із застосуванням ударних безпілотників.

Також читайте: Вночі у Києві відбивали атаку "шахедів"

Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.

Автор: 

ППО (3294) Повітряні атаки на Київ (822) Шахед (1185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гутереша у вʼязницю ‼️
показати весь коментар
26.10.2024 07:10 Відповісти
гутереш виказує повагу головному військовому злочинцю світу , проти якого ордер на арешт МКС
показати весь коментар
26.10.2024 07:20 Відповісти
 
 