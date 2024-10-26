У Києві та на Київщині пролунали вибухи, працюють сили ППО
Під ранок 26 жовтня 2024 року під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, начальник КМВА Сергій Попко інформує про роботу ППО.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав він о 6.13.
На Київщині зранку теж чути вибухи. Ворог атакує столицю та низку регіонів із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомлялося напередодні, російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар26.10.2024 07:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар26.10.2024 07:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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