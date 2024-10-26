В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работают силы ПВО

Под утро 26 октября 2024 года во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, начальник КГВА Сергей Попко информирует о работе ПВО.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал он в 6.13.

В Киевской области утром тоже слышны взрывы. Враг атакует столицу и ряд регионов с применением ударных беспилотников.

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Как сообщалось накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших.