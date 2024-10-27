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Уничтожены 41 из 80 "Шахедов", еще 32 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Мобільні групи ППО

В ночь на 27 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

По данным Воздушных сил, с 21.00 26 октября было обнаружено 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте также: Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

Как отмечается, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА было сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один полетел в направлении Беларуси.
Информация уточняется и обновляется.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "шахед" в сторону Украины.

Автор: 

ПВО (2854) Воздушные силы (2436) Шахед (1185)


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Приморсько-Ахтарськ

Портвейно-Приморськ...
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27.10.2024 10:10 Ответить
Слава богу, що хоч так , а то склалося враження, шо всi запаси пустили на вiтер? у Курську, та й склали лапки. ДЯКУЮ !!!
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27.10.2024 10:10 Ответить
Цікаво,що означає: локаційно втрачені? Вони самі впали,втекли і вдарили по цілях,вернулися в Рашку?
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27.10.2024 10:11 Ответить
За останній час дуже високий відсоток цих локаційно втрачених, а що воно значить ніхто не пояснює, можливо ребом подавлені ,можливо хибні цілі і водночас розвідувальні, незрозуіло.
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27.10.2024 10:26 Ответить
"Локаційно втрачені" - означає, що ціль зникла з радарів.
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27.10.2024 10:39 Ответить
локаційно від слова локатор ,тобто локаційно втрачені щезли з локаторів а дальше догадуйся сам.
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27.10.2024 10:42 Ответить
Локаційно втрачені-передумали і повернулися назад на мордор.
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27.10.2024 10:43 Ответить
Схоже на те , що локаційно втрачені - це обманушки кацапські 😡
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27.10.2024 10:43 Ответить
Локаційно втрачені - це пустишки, без вибухівки, маленькі, але на радарах відбиваються як справжні. Запускають для відволікання ППО. Впали (скінчилося пальне) , от і втрачені.
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27.10.2024 14:21 Ответить
 
 