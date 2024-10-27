Уничтожены 41 из 80 "Шахедов", еще 32 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 27 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
По данным Воздушных сил, с 21.00 26 октября было обнаружено 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов уничтожила наша ПВО?
Как отмечается, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА было сбито в Одесской и Киевской областях.
Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один полетел в направлении Беларуси.
Информация уточняется и обновляется.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "шахед" в сторону Украины.
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