Уничтожены 41 из 80 "Шахедов", еще 32 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 27 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько дронов запустил враг?

По данным Воздушных сил, с 21.00 26 октября было обнаружено 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

Как отмечается, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА было сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один полетел в направлении Беларуси.

Информация уточняется и обновляется.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 26 октября, российские захватчики снова запустили ударные БпЛА "шахед" в сторону Украины.