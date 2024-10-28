УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
7 407 21

Росіяни запустили "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 27 жовтня в декількох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку російських "Шахедів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Шахеди" із Сумщини рухаються у напрямку Харківщини.

Онвлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 20:16

  • Харків - "Шахеди" в напрямку міста.
  • Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
  • Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтащину та Чернігівщину.

Оновлення станом на 20:57

  • Ще група "шахедів" з Курської області на Сумщину.
  • Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину,
  • "Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід.

Оновлення станом на 22:06

  • Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини на південний західний.
  • На Чернігівщині курс на Київщину.
  • На Київщині курс на столицю.
  • На Полтавщині курс на Черкащину.
  • На півдні Харківщини курсом на південь.

Оновлення станом на 22:49

  • Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини курсом на захід.
  • На Чернігівщині курс на південний захід.
  • На Київщині курс на північний захід.
  • Кілька груп "шахедів" на Полтавщині курсом на Миргород.
  • На півночі Черкащини курсом на південний захід.
  • Група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей прямує на південь.
  • "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

Оновлення станом на 23:47

  • Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.
  • З Миколаївщини на Кіровоградщину.
  • Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • На Чернігівщині курс на Київщину.
  • Група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

Оновлення станом на 00:54 28 жовтня

  • Полтавська область область "шахеди" в південно-західному напрямку.
  • Кіровоградська область курсом на Черкащину та в західному напрямку.
  • На Чернігівщині група "шахедів" продовжують курс на Київщину.
  • Житомирська область "шахеди" в південно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:38

  • група "шахедів" в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях курсом на захід.
  • в південній частині Полтавщини та Черкащини курс на південний захід.
  • в північній частині Черкаської області в східному напрямку.

Читайте: Вночі 2 "Шахеди" залітали в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Повітряні сили (3028) повітряна тривога (967) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Рашиський терор продовжуєтся, тільки чому спокійно в містах рф і терористичних лднр ,чому не руйнуєтся логістика ворога на окупованих територіях ?адже там дозволено будь якої зброєю.
показати весь коментар
27.10.2024 20:01 Відповісти
+8
куйло, маючи коректувальників своєму офісі в Україні(ОП) щодня отримує свіжі дані від агентури.куди спрямовувати рашистську смерть.....
показати весь коментар
27.10.2024 20:44 Відповісти
+7
2 місяці щоночі по Києву літають. Сенсація буде, якщо якусь ніч не літатимуть...
показати весь коментар
27.10.2024 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2 місяці щоночі по Києву літають. Сенсація буде, якщо якусь ніч не літатимуть...
показати весь коментар
27.10.2024 19:33 Відповісти
Не літали 2 ночі поспіль під час візиту Остіна.
показати весь коментар
27.10.2024 20:28 Відповісти
Кацапським під@рам знову не спиться 😡
показати весь коментар
27.10.2024 22:59 Відповісти
Можна було б витратити гроші на дрони й ракети, але тоді вовка не зможе виділити українцям по тисячі
показати весь коментар
27.10.2024 22:47 Відповісти
Сьодні одна новина цікавіша за іншу!
показати весь коментар
27.10.2024 19:34 Відповісти
3.14дари !
показати весь коментар
27.10.2024 19:53 Відповісти
Рашиський терор продовжуєтся, тільки чому спокійно в містах рф і терористичних лднр ,чому не руйнуєтся логістика ворога на окупованих територіях ?адже там дозволено будь якої зброєю.
показати весь коментар
27.10.2024 20:01 Відповісти
Мартін Брест щойно опублікував допис про те , що ВСІ виробники дронів разом із даними підприємств, місцями розташувань, типами дронів, ПІБ робітників - ЗЛИТІ ворогу чинушами, що курують напрямок!
Як вам спиться СБУ, ДБР і пр.?
показати весь коментар
27.10.2024 20:09 Відповісти
!
показати весь коментар
27.10.2024 20:36 Відповісти
З Курської?((((А чому там світло є,а не ніч?(((
показати весь коментар
27.10.2024 20:41 Відповісти
Так нічим погасити!
показати весь коментар
27.10.2024 20:45 Відповісти
До курської підстанції 50 км((
показати весь коментар
27.10.2024 20:51 Відповісти
куйло, маючи коректувальників своєму офісі в Україні(ОП) щодня отримує свіжі дані від агентури.куди спрямовувати рашистську смерть.....
показати весь коментар
27.10.2024 20:44 Відповісти
Тссс. Дєрьмак сказав що вони потужно протистоять і тому не корумповані.🤫
показати весь коментар
28.10.2024 01:11 Відповісти
Жаль що ці коректувальники раніше мівіною не подавилися.
показати весь коментар
27.10.2024 20:48 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Сумщина:
~ 9 груп ( Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни)

Чернігівщина :
~ 3 групи (Ніжин, Прилуки, Дмитрівка)

Харківщина:
~ 3 групи (Михайлівка, Мала Данилівка, Слатине)

Полтавщина :
~ 2 групи (Лохвиця, Пирятин)

https://t.me/eRadarrua/27608 20:46
показати весь коментар
27.10.2024 20:50 Відповісти
СУКІ!
показати весь коментар
27.10.2024 22:24 Відповісти
Наша відповідь: ТЦК!
показати весь коментар
27.10.2024 22:40 Відповісти
Вроде Селидово всё. Но ждём завтра инфы.
показати весь коментар
27.10.2024 23:10 Відповісти
 
 