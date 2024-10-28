Росіяни запустили "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 27 жовтня в декількох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку російських "Шахедів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Шахеди" із Сумщини рухаються у напрямку Харківщини.
Онвлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 20:16
- Харків - "Шахеди" в напрямку міста.
- Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
- Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтащину та Чернігівщину.
Оновлення станом на 20:57
- Ще група "шахедів" з Курської області на Сумщину.
- Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину,
- "Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід.
Оновлення станом на 22:06
- Кілька груп "шахедів" на півночі, півдні та сході Сумщини на південний західний.
- На Чернігівщині курс на Київщину.
- На Київщині курс на столицю.
- На Полтавщині курс на Черкащину.
- На півдні Харківщини курсом на південь.
Оновлення станом на 22:49
- Кілька груп "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.
- Кілька груп "шахедів" на півночі та заході Сумщини курсом на захід.
- На Чернігівщині курс на південний захід.
- На Київщині курс на північний захід.
- Кілька груп "шахедів" на Полтавщині курсом на Миргород.
- На півночі Черкащини курсом на південний захід.
- Група "шахедів" на межі Донецької та Дніпропетровської областей прямує на південь.
- "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
Оновлення станом на 23:47
- Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.
- З Миколаївщини на Кіровоградщину.
- Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- На Чернігівщині курс на Київщину.
- Група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.
Оновлення станом на 00:54 28 жовтня
- Полтавська область область "шахеди" в південно-західному напрямку.
- Кіровоградська область курсом на Черкащину та в західному напрямку.
- На Чернігівщині група "шахедів" продовжують курс на Київщину.
- Житомирська область "шахеди" в південно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:38
- група "шахедів" в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях курсом на захід.
- в південній частині Полтавщини та Черкащини курс на південний захід.
- в північній частині Черкаської області в східному напрямку.
Топ коментарі
+9 володимир омельянов
показати весь коментар27.10.2024 20:01 Відповісти Посилання
+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар27.10.2024 20:44 Відповісти Посилання
+7 Redcar Ukraine
показати весь коментар27.10.2024 19:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як вам спиться СБУ, ДБР і пр.?
Сумщина:
~ 9 груп ( Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни)
Чернігівщина :
~ 3 групи (Ніжин, Прилуки, Дмитрівка)
Харківщина:
~ 3 групи (Михайлівка, Мала Данилівка, Слатине)
Полтавщина :
~ 2 групи (Лохвиця, Пирятин)
https://t.me/eRadarrua/27608 20:46