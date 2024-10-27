Вночі 2 "Шахеди" залітали в Білорусь, - "Беларускі Гаюн"

Під час нічної дронової атаки до Білорусі залетіли щонайменше 2 російські "Шахеди", один із них зник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що перший дрон пройшов "коридором" Славутич-Чорнобиль о 00:34-00:44. Ще один зайшов о 00:36 у районі Лоєва та тримав курс на північний захід.

"Відомо, що дрон залетів углиб країни та зник. Це ж підтверджують і Повітряні сили ЗСУ, за інформацією яких один БпЛА полетів у напрямку Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, як зазначається, ще щонайменше 2 дрони тримали курс у напрямку Білорусі, рухаючись у районі Овруча та Прип'яті о 00:39 та 02:05. Та чи зайшли вони далі до Білорусі - наразі невідомо.

За їхньою інформацією, протягом ночі авіацію білоруських ВПС не піднімали.