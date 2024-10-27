Ночью 2 "шахеда" залетали в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Во время ночной дроновой атаки в Беларусь залетели, по меньшей мере, 2 российских "шахеда", один из них исчез.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что первый дрон прошел по "коридору" Славутич-Чернобыль в 00:34-00:44. Еще один зашел в 00:36 в районе Лоева и держал курс на северо-запад.

"Известно, что дрон залетел вглубь страны и исчез. Это же подтверждают и Воздушные силы ВСУ, по информации которых один БПЛА полетел в направлении Беларуси", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, как отмечается, еще, по меньшей мере, 2 дрона держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39 и 02:05. Но зашли ли они дальше в Беларусь - пока неизвестно.

По их информации, в течение ночи авиацию белорусских ВВС не поднимали.