До 10 "Шахедов" залетело ночью в Беларусь, авиация не поднималась, - "Беларускі Гаюн"
В ночь на 26 октября в Беларусь залетали до 10 российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия запустила для обстрела Украины.
Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дроны проходили через "коридор" Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны.
Первый заход был в 02:51 из Славутича в сторону Чернобыля, а далее - в 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 и 06:05.
Еще 3 "Шахеды", которые двигались в направлении Беларуси, но их визит точно не подтвержден.
Один из российских ударных БпЛА, который залетел на территорию Беларуси, был локально потерян.
В течение ночи Беларусь не поднимала свою авиацию, несмотря на то, что на территорию страны залетали "Шахеды".
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что Силы ПВО сбили 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локально потеряны.
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Возможно это было именно тогда, когда Беларусь авиацию таки поднимала.
Однако в этот раз
Впродовж ночі Білорусь не підіймала свою авіацію, попри те, що на територію країни залітали "шахеди". Джерело:
Поэтому можно предположить, что Лука был проинформирован, что даже "якщо дикі свині
простопроходять через твоє поле - рано чи пізноне бійся, Ригорич, вони його не зриють"
От же, Яре, сподівання що зриють, мабуть марні