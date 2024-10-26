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До 10 "Шахедов" залетело ночью в Беларусь, авиация не поднималась, - "Беларускі Гаюн"

Вночі на територію РБ знову залітали шахеди

В ночь на 26 октября в Беларусь залетали до 10 российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия запустила для обстрела Украины.

Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дроны проходили через "коридор" Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны.

Первый заход был в 02:51 из Славутича в сторону Чернобыля, а далее - в 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 и 06:05.

Еще 3 "Шахеды", которые двигались в направлении Беларуси, но их визит точно не подтвержден.

Один из российских ударных БпЛА, который залетел на территорию Беларуси, был локально потерян.

В течение ночи Беларусь не поднимала свою авиацию, несмотря на то, что на территорию страны залетали "Шахеды".

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что Силы ПВО сбили 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локально потеряны.

Читайте также: Уничтожены 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Беларусь (7923) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+5
Навіть, якщо дикі свині просто проходять через поле - рано чи пізно вони його зриють... Рано чи пізно, якийсь з "шахедів" упаде на населений пункт в БРСР...
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26.10.2024 17:55 Ответить
+4
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26.10.2024 18:20 Ответить
+3
так може "під шумок" свої БпЛА туди запустити ?
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26.10.2024 17:54 Ответить
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так може "під шумок" свої БпЛА туди запустити ?
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26.10.2024 17:54 Ответить
А дійсно намалювати на безпілотнику двоголову курку і шандарахнути по білоруських НПЗ . А їх всього 2 .
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26.10.2024 18:53 Ответить
Навіть, якщо дикі свині просто проходять через поле - рано чи пізно вони його зриють... Рано чи пізно, якийсь з "шахедів" упаде на населений пункт в БРСР...
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26.10.2024 17:55 Ответить
Туда летят пустышки без БЧ, их задача отвлекать и перегружать ПВО Украины. Если они не будут сбиты, то по программе полетят в Беларусь и падать будут там, где-то в полях или лесах, вдали от населенных пунктов. То что они без БЧ, это военная тайна и она не должна попадать в руки ГУР.
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26.10.2024 19:56 Ответить
Ну, такий варіант не виключається... Однак, недавно над Калинковичами ж, один вибухнув...
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26.10.2024 19:59 Ответить
На сколько я понимаю, для того чтобы боевой Шахед взорвался над чем-нибудь, он должен быть либо удачно сбит, либо в результате запрограммированного, либо дистанционно управляемого самоподрыва. Такой вариант тоже не исключен, на случай если украинская РЭБ сумеет сломать ему мозги и спровоцировать его неуправляемый полет на территорию российского партнера.
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26.10.2024 20:09 Ответить
Що це міняє з мною сказаного?...
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26.10.2024 20:20 Ответить
Однак, недавно над Калинковичами ж, один вибухнув...

Возможно это было именно тогда, когда Беларусь авиацию таки поднимала.
Однако в этот раз
Впродовж ночі Білорусь не підіймала свою авіацію, попри те, що на територію країни залітали "шахеди". Джерело:
Поэтому можно предположить, что Лука был проинформирован, что даже "якщо дикі свині просто проходять через твоє поле - рано чи пізно не бійся, Ригорич, вони його не зриють"

От же, Яре, сподівання що зриють, мабуть марні
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26.10.2024 20:58 Ответить
Лукашенко не може придумати легенду, як відмазати Х**ла і звинуватити "укро-нацистів".
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26.10.2024 18:04 Ответить
Лою в голові бракує . Згадай "а я вам сєйчас пакажу аткуда гатовілось нападєніє "
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26.10.2024 18:49 Ответить
Більш цікаво чому шахіди сьогодні, вперше за всю війну, літали над центром. Раніше їх збивали ще на підльоті до Києва...
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26.10.2024 18:08 Ответить
Далеко не вперше.
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26.10.2024 18:43 Ответить
Скільки бульбашів сдохло, є рахунок ?!
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26.10.2024 18:10 Ответить
Значить ***** попередив бульбофюрера шо то шахеди без боєголовок для виснаження української ППО
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26.10.2024 18:11 Ответить
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26.10.2024 18:20 Ответить
Або самогубство, не забажав бути знищеним, або співчуття мав до України, решил заощадить нам ракети
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26.10.2024 19:07 Ответить
Ху...ло заборонило збивати, а бульбафюреру самому потрібний, може який не вибухне, так колюні подарує, хай грається
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26.10.2024 19:02 Ответить
Ще не сталось ЧеПе ? А вже прийшов час ! Кілька білорусів мають отримати "допомогу" від кацапів. Вони її заслужили.
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27.10.2024 09:17 Ответить
 
 