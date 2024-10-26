До 10 "шахедів" залетіло вночі в Білорусь, авіація не піднімалася, - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 26 жовтня до Білорусі залітали до 10 російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія запустила для обстрілу України.

Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.

Перший захід був о 02:51 зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.

Ще 3 "шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено.

Один із російських ударних БпЛА, який залетів на територію Білорусі, був локаційно втрачений.

Впродовж ночі Білорусь не підіймала свою авіацію, попри те, що на територію країни залітали "шахеди".

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що Сили ППО збили 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені.

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