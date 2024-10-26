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Новини
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До 10 "шахедів" залетіло вночі в Білорусь, авіація не піднімалася, - "Беларускі Гаюн"

Вночі на територію РБ знову залітали шахеди

У ніч на 26 жовтня до Білорусі залітали до 10 російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія запустила для обстрілу України.

Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.

Перший захід був о 02:51 зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.

Ще 3 "шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено.

Один із російських ударних БпЛА, який залетів на територію Білорусі, був локаційно втрачений.

Впродовж ночі Білорусь не підіймала свою авіацію, попри те, що на територію країни залітали "шахеди".

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що Сили ППО збили 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені.

Читайте також: Знищено 44 із 98 "Шахедів", ще понад 40 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Білорусь (7970) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+5
Навіть, якщо дикі свині просто проходять через поле - рано чи пізно вони його зриють... Рано чи пізно, якийсь з "шахедів" упаде на населений пункт в БРСР...
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26.10.2024 17:55 Відповісти
+4
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26.10.2024 18:20 Відповісти
+3
так може "під шумок" свої БпЛА туди запустити ?
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26.10.2024 17:54 Відповісти
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так може "під шумок" свої БпЛА туди запустити ?
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26.10.2024 17:54 Відповісти
А дійсно намалювати на безпілотнику двоголову курку і шандарахнути по білоруських НПЗ . А їх всього 2 .
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26.10.2024 18:53 Відповісти
Навіть, якщо дикі свині просто проходять через поле - рано чи пізно вони його зриють... Рано чи пізно, якийсь з "шахедів" упаде на населений пункт в БРСР...
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26.10.2024 17:55 Відповісти
Туда летят пустышки без БЧ, их задача отвлекать и перегружать ПВО Украины. Если они не будут сбиты, то по программе полетят в Беларусь и падать будут там, где-то в полях или лесах, вдали от населенных пунктов. То что они без БЧ, это военная тайна и она не должна попадать в руки ГУР.
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26.10.2024 19:56 Відповісти
Ну, такий варіант не виключається... Однак, недавно над Калинковичами ж, один вибухнув...
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26.10.2024 19:59 Відповісти
На сколько я понимаю, для того чтобы боевой Шахед взорвался над чем-нибудь, он должен быть либо удачно сбит, либо в результате запрограммированного, либо дистанционно управляемого самоподрыва. Такой вариант тоже не исключен, на случай если украинская РЭБ сумеет сломать ему мозги и спровоцировать его неуправляемый полет на территорию российского партнера.
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26.10.2024 20:09 Відповісти
Що це міняє з мною сказаного?...
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26.10.2024 20:20 Відповісти
Однак, недавно над Калинковичами ж, один вибухнув...

Возможно это было именно тогда, когда Беларусь авиацию таки поднимала.
Однако в этот раз
Впродовж ночі Білорусь не підіймала свою авіацію, попри те, що на територію країни залітали "шахеди". Джерело:
Поэтому можно предположить, что Лука был проинформирован, что даже "якщо дикі свині просто проходять через твоє поле - рано чи пізно не бійся, Ригорич, вони його не зриють"

От же, Яре, сподівання що зриють, мабуть марні
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26.10.2024 20:58 Відповісти
Лукашенко не може придумати легенду, як відмазати Х**ла і звинуватити "укро-нацистів".
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26.10.2024 18:04 Відповісти
Лою в голові бракує . Згадай "а я вам сєйчас пакажу аткуда гатовілось нападєніє "
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26.10.2024 18:49 Відповісти
Більш цікаво чому шахіди сьогодні, вперше за всю війну, літали над центром. Раніше їх збивали ще на підльоті до Києва...
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26.10.2024 18:08 Відповісти
Далеко не вперше.
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26.10.2024 18:43 Відповісти
Скільки бульбашів сдохло, є рахунок ?!
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26.10.2024 18:10 Відповісти
Значить ***** попередив бульбофюрера шо то шахеди без боєголовок для виснаження української ППО
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26.10.2024 18:11 Відповісти
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26.10.2024 18:20 Відповісти
Або самогубство, не забажав бути знищеним, або співчуття мав до України, решил заощадить нам ракети
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26.10.2024 19:07 Відповісти
Ху...ло заборонило збивати, а бульбафюреру самому потрібний, може який не вибухне, так колюні подарує, хай грається
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26.10.2024 19:02 Відповісти
Ще не сталось ЧеПе ? А вже прийшов час ! Кілька білорусів мають отримати "допомогу" від кацапів. Вони її заслужили.
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27.10.2024 09:17 Відповісти
 
 