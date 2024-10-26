Литва відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid у лютому наступного року, в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою, відключить лінії електропередач з Росією та Білоруссю.

"Деякі з ліній з третіми країнами зараз працюють. Усі лінії буде відключено 8 лютого 2025 року, коли закінчиться угода BRELL [спільна електросистема між Росією, Білоруссю та країнами Балтії]. Роботи з демонтажу розпочнуться одразу після цього", — прокоментували у Litgrid, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У середу уряд Литви вилучив сім ліній потужністю 330 кіловольтів з Росією та Білоруссю зі списку об’єктів, важливих для національної безпеки, у зв'язку з наближенням синхронізації балтійської мережі з континентальною Європою, яка має завершитися 9 лютого наступного року.

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За день до цього, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської системи IPS/UPS та проведуть спільний тест ізольованого режиму, після чого більше не повернуться до старої системи.

Балтійські оператори систем передачі ще в липні повідомили Росію і Білорусь про те, що договір BRELL не буде продовжений і вони вийдуть з нього в лютому 2025 року.