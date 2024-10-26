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Новини
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Литва відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю

ЛЕП

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid у лютому наступного року, в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою, відключить лінії електропередач з Росією та Білоруссю.

"Деякі з ліній з третіми країнами зараз працюють. Усі лінії буде відключено 8 лютого 2025 року, коли закінчиться угода BRELL [спільна електросистема між Росією, Білоруссю та країнами Балтії]. Роботи з демонтажу розпочнуться одразу після цього", — прокоментували у Litgrid, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У середу уряд Литви вилучив сім ліній потужністю 330 кіловольтів з Росією та Білоруссю зі списку об’єктів, важливих для національної безпеки, у зв'язку з наближенням синхронізації балтійської мережі з континентальною Європою, яка має завершитися 9 лютого наступного року.

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За день до цього, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської системи IPS/UPS та проведуть спільний тест ізольованого режиму, після чого більше не повернуться до старої системи.

Балтійські оператори систем передачі ще в липні повідомили Росію і Білорусь про те, що договір BRELL не буде продовжений і вони вийдуть з нього в лютому 2025 року.

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Білорусь (7970) Литва (2456) росія (66144) електроенергія (6261)


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Топ коментарі
+10
..везет же некоторым с партией и правительством..
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26.10.2024 18:28 Відповісти
+10
Везе ж комусь з громадянами
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26.10.2024 18:30 Відповісти
+2
Везе ж комусь із мізками. Я не з приводу вас, а з приводу тих потвор, хто за кілька сотень доларів палить військові машини.
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26.10.2024 19:22 Відповісти
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..везет же некоторым с партией и правительством..
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26.10.2024 18:28 Відповісти
Везе ж комусь з громадянами
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26.10.2024 18:30 Відповісти
Везе ж комусь із мізками. Я не з приводу вас, а з приводу тих потвор, хто за кілька сотень доларів палить військові машини.
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26.10.2024 19:22 Відповісти
так школа не дає юридичних знань. усі можуть хоч якост передати енциклопедичні знання з предмеу, але не примінити міжпредметні звязки.
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26.10.2024 20:53 Відповісти
Це так, але я не це хотіла сказати. Мій пост був про тих українців, які за 200 доларів готові йти ламати, палити шкодити своїм же воїнам та людям.
Про моральні цінності, які ці створіння не мають.
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26.10.2024 23:14 Відповісти
Свій брудний рот можете відкривати лише на рівні ширинки свого партнера. А аж ніяк не в мій бік. Причому ви не гей ви -п
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29.10.2024 05:34 Відповісти
а твій вже там, на рівні шеринки. це твій обмежений світ, раз ти більш нічого родить не можеш своїм обмеженим мохком.. як і у адміна примітивного.
дали адміну-обізяні гранату
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30.10.2024 09:24 Відповісти
а де ти пост побачила? пост - це стаття. у тебе, куропатки, коментар. ти що вчилка? лише вчителям засрали мозок, що коментар це пост. на ангійській пові поститья усе і тема і коментар. але примітивні тіпа тебе не відрізняють коментар, який завжди ПІД ПОСТОМ від самого поста, що є текстом-темою.
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30.10.2024 09:27 Відповісти
тобі школа явно не дала ні юридичних, ні аналітичних знань. інакше ти б не тупила ні що до "to post -пост-комент", ні щодо адекватної відповіді на існуючий коментар, а не висирала фантазію свого приміивного пошлого мозку.
а ти адмін, маєш сліжкувати за адекватним спілкуванням обох сторін. а ти бидло підтримуєш. залишаєш коменти недорозвинутого бидла, щоб інші читали і билом залишались.
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30.10.2024 09:34 Відповісти
Сказала вже йдu на 3 веселі літери, шo неясно?
Бо пошлю так шо і мову вidбере...
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14.11.2024 06:42 Відповісти
ой, налякала їжіка голою сракою
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14.11.2024 08:30 Відповісти
Тут згодна. вашою сракою можна будь-кого налякати.
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15.11.2024 00:55 Відповісти
а ось твоїм мохком - наврядчи. присітивно-забавно. ти прикольний колхозний екземпляр.
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16.11.2024 08:09 Відповісти
Я то точно екземпляр та ще й дорогий, таким дурням як ти - не по зубах, Так що й не намагайся сильно, хамло.
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16.11.2024 22:22 Відповісти
оо, у тебе когнитивний дисонанс - ти розум свій грошима міряешь? бабла валом - мозку немає.
да, ти так точно примітиний малорозвинутий екземпляр українця. навіть речення з розумом скласти не можеш. ти наляпала як корова на асфальт
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18.11.2024 11:52 Відповісти
У нас завтра второй тур выборов, тогда и узнаем будет ли дальше везти...
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26.10.2024 21:12 Відповісти
Дай Бог, щоб не було так як у Грузії. щоб не було великих фальсифікацій
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26.10.2024 23:16 Відповісти
От пощастило кацапам, що газопровод і нафтопровод йде через Україну на яку вони напали .
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26.10.2024 19:49 Відповісти
одне питання - точно не знаю, Балти отримують від раші і бульбашії енергію, чи постачають.... проте - відмова - вже добре....
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26.10.2024 20:47 Відповісти
Яка власне різниця чи москалі отримували енергію, чи гроші?)
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26.10.2024 20:56 Відповісти
 
 