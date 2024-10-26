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Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью

ЛЕП

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в феврале следующего года, в рамках синхронизации балтийских энергосистем с Западной Европой, отключит линии электропередач с Россией и Беларусью.

"Некоторые из линий с третьими странами сейчас работают. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда закончится соглашение BRELL [совместная электросистема между Россией, Беларусью и странами Балтии]. Работы по демонтажу начнутся сразу после этого", - прокомментировали в Litgrid, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В среду правительство Литвы изъяло семь линий мощностью 330 киловольт с Россией и Беларусью из списка объектов, важных для национальной безопасности, в связи с приближением синхронизации балтийской сети с континентальной Европой, которая должна завершиться 9 февраля следующего года.

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За день до этого, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской системы IPS/UPS и проведут совместный тест изолированного режима, после чего больше не вернутся к старой системе.

Балтийские операторы систем передачи еще в июле уведомили Россию и Беларусь о том, что договор BRELL не будет продлен и они выйдут из него в феврале 2025 года.

Автор: 

Беларусь (7923) Литва (2512) россия (96267) Тарифы на электроэнергию (2178)


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Топ комментарии
+10
..везет же некоторым с партией и правительством..
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26.10.2024 18:28 Ответить
+10
Везе ж комусь з громадянами
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26.10.2024 18:30 Ответить
+2
Везе ж комусь із мізками. Я не з приводу вас, а з приводу тих потвор, хто за кілька сотень доларів палить військові машини.
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26.10.2024 19:22 Ответить
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..везет же некоторым с партией и правительством..
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26.10.2024 18:28 Ответить
Везе ж комусь з громадянами
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26.10.2024 18:30 Ответить
Везе ж комусь із мізками. Я не з приводу вас, а з приводу тих потвор, хто за кілька сотень доларів палить військові машини.
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26.10.2024 19:22 Ответить
так школа не дає юридичних знань. усі можуть хоч якост передати енциклопедичні знання з предмеу, але не примінити міжпредметні звязки.
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26.10.2024 20:53 Ответить
Це так, але я не це хотіла сказати. Мій пост був про тих українців, які за 200 доларів готові йти ламати, палити шкодити своїм же воїнам та людям.
Про моральні цінності, які ці створіння не мають.
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26.10.2024 23:14 Ответить
Свій брудний рот можете відкривати лише на рівні ширинки свого партнера. А аж ніяк не в мій бік. Причому ви не гей ви -п
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29.10.2024 05:34 Ответить
а твій вже там, на рівні шеринки. це твій обмежений світ, раз ти більш нічого родить не можеш своїм обмеженим мохком.. як і у адміна примітивного.
дали адміну-обізяні гранату
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30.10.2024 09:24 Ответить
а де ти пост побачила? пост - це стаття. у тебе, куропатки, коментар. ти що вчилка? лише вчителям засрали мозок, що коментар це пост. на ангійській пові поститья усе і тема і коментар. але примітивні тіпа тебе не відрізняють коментар, який завжди ПІД ПОСТОМ від самого поста, що є текстом-темою.
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30.10.2024 09:27 Ответить
тобі школа явно не дала ні юридичних, ні аналітичних знань. інакше ти б не тупила ні що до "to post -пост-комент", ні щодо адекватної відповіді на існуючий коментар, а не висирала фантазію свого приміивного пошлого мозку.
а ти адмін, маєш сліжкувати за адекватним спілкуванням обох сторін. а ти бидло підтримуєш. залишаєш коменти недорозвинутого бидла, щоб інші читали і билом залишались.
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30.10.2024 09:34 Ответить
Сказала вже йдu на 3 веселі літери, шo неясно?
Бо пошлю так шо і мову вidбере...
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14.11.2024 06:42 Ответить
ой, налякала їжіка голою сракою
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14.11.2024 08:30 Ответить
Тут згодна. вашою сракою можна будь-кого налякати.
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15.11.2024 00:55 Ответить
а ось твоїм мохком - наврядчи. присітивно-забавно. ти прикольний колхозний екземпляр.
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16.11.2024 08:09 Ответить
Я то точно екземпляр та ще й дорогий, таким дурням як ти - не по зубах, Так що й не намагайся сильно, хамло.
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16.11.2024 22:22 Ответить
оо, у тебе когнитивний дисонанс - ти розум свій грошима міряешь? бабла валом - мозку немає.
да, ти так точно примітиний малорозвинутий екземпляр українця. навіть речення з розумом скласти не можеш. ти наляпала як корова на асфальт
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18.11.2024 11:52 Ответить
У нас завтра второй тур выборов, тогда и узнаем будет ли дальше везти...
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26.10.2024 21:12 Ответить
Дай Бог, щоб не було так як у Грузії. щоб не було великих фальсифікацій
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26.10.2024 23:16 Ответить
От пощастило кацапам, що газопровод і нафтопровод йде через Україну на яку вони напали .
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26.10.2024 19:49 Ответить
одне питання - точно не знаю, Балти отримують від раші і бульбашії енергію, чи постачають.... проте - відмова - вже добре....
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26.10.2024 20:47 Ответить
Яка власне різниця чи москалі отримували енергію, чи гроші?)
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26.10.2024 20:56 Ответить
 
 