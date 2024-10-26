Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в феврале следующего года, в рамках синхронизации балтийских энергосистем с Западной Европой, отключит линии электропередач с Россией и Беларусью.

"Некоторые из линий с третьими странами сейчас работают. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда закончится соглашение BRELL [совместная электросистема между Россией, Беларусью и странами Балтии]. Работы по демонтажу начнутся сразу после этого", - прокомментировали в Litgrid, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В среду правительство Литвы изъяло семь линий мощностью 330 киловольт с Россией и Беларусью из списка объектов, важных для национальной безопасности, в связи с приближением синхронизации балтийской сети с континентальной Европой, которая должна завершиться 9 февраля следующего года.

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За день до этого, 8 февраля, Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской системы IPS/UPS и проведут совместный тест изолированного режима, после чего больше не вернутся к старой системе.

Балтийские операторы систем передачи еще в июле уведомили Россию и Беларусь о том, что договор BRELL не будет продлен и они выйдут из него в феврале 2025 года.