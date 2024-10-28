УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
1 046 10

Збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 66 зі 100 шахедів, якими атакувала РФ 28 жовтня

У ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей збито?

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено) 

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

За інформацією Повітряних сил, також є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. 

Сили ППО збили 66 зі 100 шахедів, якими атакувала РФ 28 жовтня

Автор: 

ППО (3573) Повітряні сили (3028) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Наробили біди, де і якої не розголошується.
показати весь коментар
28.10.2024 11:37 Відповісти
+2
а у нас перестали писати про влучання дронів у розподільчу інфраструктуру рф. Мабуть бережуть психіку західних партнерів. Або дрони перестали залітати на російські ПС.
показати весь коментар
28.10.2024 12:21 Відповісти
+1
а куди ділось ще шість штук? і тут корупція?
показати весь коментар
28.10.2024 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а куди ділось ще шість штук? і тут корупція?
показати весь коментар
28.10.2024 11:24 Відповісти
Наробили біди, де і якої не розголошується.
показати весь коментар
28.10.2024 11:37 Відповісти
ну влучили вони в Сумах або в області десь в об'єкти енергетичної структури, вже писали
показати весь коментар
28.10.2024 12:07 Відповісти
а у нас перестали писати про влучання дронів у розподільчу інфраструктуру рф. Мабуть бережуть психіку західних партнерів. Або дрони перестали залітати на російські ПС.
показати весь коментар
28.10.2024 12:21 Відповісти
паламались
показати весь коментар
28.10.2024 12:08 Відповісти
локаційно втрачені три - три варіанта - поломка , скінчилось паливо , РЕБ
показати весь коментар
28.10.2024 12:07 Відповісти
вони ж на спірту літають
показати весь коментар
28.10.2024 12:09 Відповісти
Это маленький дрон обманка, несет линзу, на экране выглядит как большой. Взрывчатки нет. Выработав топливо падает.
показати весь коментар
29.10.2024 06:30 Відповісти
Звідки у кацапів так багато цієї срані , невже всі іранські ?
показати весь коментар
28.10.2024 12:18 Відповісти
Алабуга і Іжевськ працюють у три зміни.
показати весь коментар
28.10.2024 12:23 Відповісти
 
 