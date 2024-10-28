Збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей збито?

Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

За інформацією Повітряних сил, також є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.