Украину атакует вторая волна российских "Шахедов", - Воздушные силы

Шахеди

Поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Движение ударных БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении.

Ранее вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Однако в 19:46 прозвучал сигнал к отбою.

Читайте также: Сбиты 66 из 100 "Шахедов", 24 - локационно потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

+3
Будьте прокляті кацапи , та
ідіть до пекла і дайте спокій нормальним украінцям
показать весь комментарий
29.10.2024 00:08 Ответить
+2
Та всі ті, хто у 2019 зробили це разом
показать весь комментарий
29.10.2024 01:52 Ответить
+1
це пункт два бубіного плана перемоги!
пeрший вже виповнен.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте прокляті кацапи , та
ідіть до пекла і дайте спокій нормальним украінцям
показать весь комментарий
29.10.2024 00:08 Ответить
Та всі ті, хто у 2019 зробили це разом
показать весь комментарий
29.10.2024 01:52 Ответить
кацапи - віддайте сина на війну в Україну на його вбити...
за ладу - нам ***** ваша рідня... - все зробимо як треба - в потроха і бздинь...
показать весь комментарий
29.10.2024 02:13 Ответить
П І Д А Р И КАЦАПИ
показать весь комментарий
29.10.2024 00:23 Ответить
це пункт два бубіного плана перемоги!
пeрший вже виповнен.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:00 Ответить
нормальні українці бубу би не вибрали...
а чи зстались вони? - нормальні українці?
показать весь комментарий
29.10.2024 02:04 Ответить
це вам тільки здається...
завтра вибори? - завтра ви знову проголосуєте за маму ріму...
показать весь комментарий
29.10.2024 02:16 Ответить
не закроють шо?
показать весь комментарий
29.10.2024 02:20 Ответить
у вас повторюха...
показать весь комментарий
29.10.2024 02:29 Ответить
хотілось би почути думку,
а не повторюхелово з теми в тему....
показать весь комментарий
29.10.2024 02:32 Ответить
Подивіться дату її реєстрації - всі питання відпадуть)) Вона вже сина та чоловіка на війну проти України віддала - скоро отримає білу "Ладу" та причеп до неї
показать весь комментарий
29.10.2024 02:34 Ответить
я таки дав маху....
показать весь комментарий
29.10.2024 02:36 Ответить
тіточко, мене тута поправили - вам отбой.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:37 Ответить
жаба на болоті нехай тебе слухає ...
показать весь комментарий
29.10.2024 02:43 Ответить
ну то які проблеми?
на чому сидиш - на тому і сиди....
показать весь комментарий
29.10.2024 02:48 Ответить
за нацистов шо є?
показать весь комментарий
29.10.2024 02:53 Ответить
тобто кацапський ******* зашкалює?
продовжуйте...
показать весь комментарий
29.10.2024 03:01 Ответить
я б на вашому утконосомі місці всіх би бо вбивав
показать весь комментарий
29.10.2024 03:07 Ответить
у ну спроба - паляниця?
показать весь комментарий
29.10.2024 03:08 Ответить
поправ скрепозалежну челюсь - тобі ніколи цього не вимовити...
показать весь комментарий
29.10.2024 03:15 Ответить
укрпівденна залізниця 🤣
показать весь комментарий
29.10.2024 03:17 Ответить
дядя-тьотік заїбешся чекати.
рубай антрацит!
показать весь комментарий
29.10.2024 03:28 Ответить
ти щє всім відповіши - ходи озирайся....
показать весь комментарий
29.10.2024 03:37 Ответить
така вже зрадницька доля...
показать весь комментарий
29.10.2024 03:38 Ответить
скоріше тебе за собаку північні кореянці приймуть і пожують...
показать весь комментарий
29.10.2024 03:44 Ответить
Не було цього буди, був би другий, не кращий: треба хоч трохи читати матчасть, бути читательней, дурню!
показать весь комментарий
29.10.2024 08:09 Ответить
тобто ви так себе, за свою недолугість випавдовюєте? -
а не не слуга чи ви мій?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:16 Ответить
Извините, ошибка вышла
показать весь комментарий
29.10.2024 06:21 Ответить
 
 