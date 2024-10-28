Украину атакует вторая волна российских "Шахедов", - Воздушные силы

Поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Движение ударных БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении.

Ранее вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Однако в 19:46 прозвучал сигнал к отбою.

