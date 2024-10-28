Украину атакует вторая волна российских "Шахедов", - Воздушные силы
Поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Движение ударных БпЛА по территории Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении.
Ранее вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Однако в 19:46 прозвучал сигнал к отбою.
Топ комментарии
+3 Amber
показать весь комментарий29.10.2024 00:08 Ответить Ссылка
+2 Kan Kan #518965
показать весь комментарий29.10.2024 01:52 Ответить Ссылка
+1 три - пятнадцать
показать весь комментарий29.10.2024 02:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ідіть до пекла і дайте спокій нормальним украінцям
за ладу - нам ***** ваша рідня... - все зробимо як треба - в потроха і бздинь...
пeрший вже виповнен.
а чи зстались вони? - нормальні українці?
завтра вибори? - завтра ви знову проголосуєте за маму ріму...
а не повторюхелово з теми в тему....
на чому сидиш - на тому і сиди....
продовжуйте...
рубай антрацит!
а не не слуга чи ви мій?