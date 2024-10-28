Россияне атаковали Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

Вражеские беспилотники были зафиксированы в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В 19:46 ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы.

