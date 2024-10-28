Россияне атаковали Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.
Вражеские беспилотники были зафиксированы в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В 19:46 ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы.
Кацап шахеди запускає.
Щоб залякати Україну,
Зробити ними тут руїну.
А Наш, як ранок наступає,
В своїх відосах вибухає:
Погрожує і щось гундосить,
Ракети в Заходу попросить...
Коли в нас будуть Нептуни
Чи тільки з з ОПи брехуни?
20.10.2014
Анатолій Березенський