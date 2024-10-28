РУС
Россияне атаковали Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

Вражеские беспилотники были зафиксированы в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В 19:46 ВС ВСУ сообщили об отбое угрозы.

Читайте также: Сбиты 66 из 100 "Шахедов", 24 - локационно потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2684) воздушная тревога (837) Шахед (1516)
3.14***аси !
28.10.2024 19:37 Ответить
Отакі штуки тут працюють у якості новин!
28.10.2024 19:45 Ответить
Як тільки вечір наступає,
Кацап шахеди запускає.
Щоб залякати Україну,
Зробити ними тут руїну.
А Наш, як ранок наступає,
В своїх відосах вибухає:
Погрожує і щось гундосить,
Ракети в Заходу попросить...
Коли в нас будуть Нептуни
Чи тільки з з ОПи брехуни?
20.10.2014
Анатолій Березенський
28.10.2024 19:51 Ответить
атакувалм ,Карле ... ще банять мене за те що на помилки вказую .навіщо писати що сайт новин Номер Один в Україні
28.10.2024 20:05 Ответить
 
 