Росіяни атакували Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.
Ворожі безпілотники були зафіксовані в Сумській, Полтавській та Харківській областях.
О 19:46 ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацап шахеди запускає.
Щоб залякати Україну,
Зробити ними тут руїну.
А Наш, як ранок наступає,
В своїх відосах вибухає:
Погрожує і щось гундосить,
Ракети в Заходу попросить...
Коли в нас будуть Нептуни
Чи тільки з з ОПи брехуни?
20.10.2014
Анатолій Березенський