УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6694 відвідувача онлайн
Новини
3 319 4

Росіяни атакували Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил України.

Ворожі безпілотники були зафіксовані в Сумській, Полтавській та Харківській областях.

О 19:46 ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози.

Читайте: Ворожий дрон цієї ночі пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

Повітряні сили (3028) повітряна тривога (967) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3.14***аси !
показати весь коментар
28.10.2024 19:37 Відповісти
Отакі штуки тут працюють у якості новин!
показати весь коментар
28.10.2024 19:45 Відповісти
Як тільки вечір наступає,
Кацап шахеди запускає.
Щоб залякати Україну,
Зробити ними тут руїну.
А Наш, як ранок наступає,
В своїх відосах вибухає:
Погрожує і щось гундосить,
Ракети в Заходу попросить...
Коли в нас будуть Нептуни
Чи тільки з з ОПи брехуни?
20.10.2014
Анатолій Березенський
показати весь коментар
28.10.2024 19:51 Відповісти
атакувалм ,Карле ... ще банять мене за те що на помилки вказую .навіщо писати що сайт новин Номер Один в Україні
показати весь коментар
28.10.2024 20:05 Відповісти
 
 