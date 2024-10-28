Ворожий дрон цієї ночі пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"

Сьогодні, 28 жовтня, близько 6-ї ранку, російський шахед пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

У компанії зазначили, що з настанням осінньо-зимового періоду рашисти посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.



"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

На Хмельниччині сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА.

