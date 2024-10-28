УКР
Ворожий дрон цієї ночі пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"

Хмельницька АЕС

Сьогодні, 28 жовтня, близько 6-ї ранку, російський шахед пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

У компанії зазначили, що з настанням осінньо-зимового періоду рашисти посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо,  у ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

На Хмельниччині сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України, – глава "Енергоатому"

Автор: 

Енергоатом (1657) Хмельницька АЕС (132) Шахед (1521)
Чому не збили?
показати весь коментар
28.10.2024 14:12 Відповісти
Всі кошти потужно роздерибанені.
показати весь коментар
28.10.2024 14:37 Відповісти
Мастурбованість фіксед!
показати весь коментар
28.10.2024 14:14 Відповісти
Потужний захист у АЕС !
показати весь коментар
28.10.2024 14:14 Відповісти
Там хоч один крупнокаліберний кулемет десь є?
показати весь коментар
28.10.2024 14:27 Відповісти
я думала ті дрони локаційно втрачаються саме біля АЕС..., а вони там літають, як в себе вдома...
показати весь коментар
28.10.2024 14:31 Відповісти
У зеленых все потужно!
показати весь коментар
28.10.2024 14:37 Відповісти
 
 