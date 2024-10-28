РУС
Вражеский дрон этой ночью пролетел критически близко от энергоблока Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом"

Сегодня, 28 октября, около 6 утра, российский шахед пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

В компании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода рашисты усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, в ночь на 28 октября 2024 года противник применил 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ будет работать на семи критических подстанциях Украины, - глава "Энергоатома"

Чому не збили?
28.10.2024 14:12 Ответить
Всі кошти потужно роздерибанені.
28.10.2024 14:37 Ответить
Мастурбованість фіксед!
28.10.2024 14:14 Ответить
Потужний захист у АЕС !
28.10.2024 14:14 Ответить
Там хоч один крупнокаліберний кулемет десь є?
28.10.2024 14:27 Ответить
я думала ті дрони локаційно втрачаються саме біля АЕС..., а вони там літають, як в себе вдома...
28.10.2024 14:31 Ответить
У зеленых все потужно!
28.10.2024 14:37 Ответить
 
 