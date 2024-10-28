Вражеский дрон этой ночью пролетел критически близко от энергоблока Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом"
Сегодня, 28 октября, около 6 утра, российский шахед пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".
В компании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода рашисты усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.
"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
Напомним, в ночь на 28 октября 2024 года противник применил 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).
В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА.
