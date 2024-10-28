Над Хмельнитчиной уничтожены 10 "Шахедов", обломками повреждены дом и гараж

Сегодня была самая длинная воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, длилась она 11 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за это время наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА.

Точное место падения обломков устанавливается. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало.

Последствия вражеских обстрелов

"В результате атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль. Работают все соответствующие службы", - уточнил глава региона.

По данным Воздушных сил, всего было сбито 66 из 100 "Шахедов", 24 - локально потеряны, еще 4 вернулись в РФ и Беларусь.