В результате российской атаки частично отсутствует свет на Хмельнитчине, повреждены дома и гостиница

В четырех населенных пунктах Хмельницкого района из-за российских обстрелов частично отсутствует свет.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ

"В результате атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе в областном центре. Из-за атаки повреждены помещения гостиницы и окна в двух домах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

По данным ОВА, раненых или погибших среди гражданского населения нет.

Сообщается также, что во время воздушных тревог в Хмельницкой области силы ПВО сбили 8 вражеских БПЛА типа "Shahed".

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