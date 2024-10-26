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Унаслідок російської атаки частково відсутнє світло на Хмельниччині, пошкоджено будинки та готель

Обстріли Хмельниччини

У чотирьох населених пунктах Хмельницького району через російські обстріли частково відсутнє світло.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ

"Внаслідок атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі. Через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місці події працюють відповідні служби. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

За даними ОВА, поранених чи загиблих серед цивільного населення немає.

Повідомляється також, що під час повітряних тривог на Хмельниччині сили ППО збили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed".

Читайте: На Хмельниччині військовий міг поранити 12-річну дитину з кулемета, коли збивав "Шахеди", - суд

Автор: 

обстріл (29282) Хмельницька область (983)


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Что там Зеля, как тебе енергетическое перемирие? Дальше будем играть в поддавки и не бить по рашистских електростанциях и НПЗ?
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26.10.2024 12:30 Відповісти
не турбуйте Вєлічайшого!

він пише новий План Перемоги !

ми з ним обов'язково переможемо!
аби чорнил вистачило
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26.10.2024 13:13 Відповісти
 
 