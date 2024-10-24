Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: поврежден отель, дом и магазин ритуальных услуг. ФОТОрепортаж
В Староконстантинове Хмельницкой области в результате падения обломков вражеского БПЛА типа Shahed повреждены отель и двухэтажный дом, возникли пожары.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденного отеля и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.
Также в ГСЧС сообщили, что во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушениям подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.
"Зная коварство российских оккупантов, личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние. Поэтому, к счастью, никто из спасателей не пострадал", - добавили в службе.
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