Последствия атаки "шахедов" на Хмельнитчину: поврежден отель, дом и магазин ритуальных услуг. ФОТОрепортаж

В Староконстантинове Хмельницкой области в результате падения обломков вражеского БПЛА типа Shahed повреждены отель и двухэтажный дом, возникли пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Из поврежденного отеля и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

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Также в ГСЧС сообщили, что во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушениям подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.

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"Зная коварство российских оккупантов, личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние. Поэтому, к счастью, никто из спасателей не пострадал", - добавили в службе.







