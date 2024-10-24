1 человек пострадал в результате атаки "шахедов" на Хмельнитчину: поврежден дом и гостиница
Утром российские войска атаковали Хмельнитчину "шахедами".
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
Силы ПВО сбили 8 "шахедов".
"В результате атаки, поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций. Также повреждена крыша отеля и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области", - говорится в сообщении.
Один человек пострадал.
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Леопольд #594959
показать весь комментарий24.10.2024 11:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ирина Параскевич
показать весь комментарий24.10.2024 12:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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