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Новости Война
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1 человек пострадал в результате атаки "шахедов" на Хмельнитчину: поврежден дом и гостиница

РФ атакувала Хмельниччину шахедами: Поошкоджено будинок

Утром российские войска атаковали Хмельнитчину "шахедами".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО сбили 8 "шахедов".

"В результате атаки, поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций. Также повреждена крыша отеля и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области", - говорится в сообщении.

Один человек пострадал.

Читайте: РФ атаковала Украину 50 "Шахедами", двумя ракетами Х-22 и двумя Х-59: сбито 40 ударных БпЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (27913) Шахед (1166) Хмельницкая область (963)


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Аэродром Константинов не пострадал
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24.10.2024 11:05 Ответить
Четверо постраждалих. двоє з них у лікарні
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24.10.2024 12:45 Ответить
 
 