1 человек пострадал в результате атаки "шахедов" на Хмельнитчину: поврежден дом и гостиница

Утром российские войска атаковали Хмельнитчину "шахедами".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО сбили 8 "шахедов".

"В результате атаки, поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций. Также повреждена крыша отеля и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области", - говорится в сообщении.

Один человек пострадал.

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