Одна особа постраждала внаслідок атаки "шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено будинок та готель

Вранці російські війська атакували Хмельниччину "шахедами".

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО збили 8 "шахедів".

"Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області", - йдеться в повідомленні.

Одна особа постраждала.

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