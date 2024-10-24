УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10879 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 106 2

Одна особа постраждала внаслідок атаки "шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено будинок та готель

РФ атакувала Хмельниччину шахедами: Поошкоджено будинок

Вранці російські війська атакували Хмельниччину "шахедами".

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО збили 8 "шахедів".

"Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області", - йдеться в повідомленні.

Одна особа постраждала.

Читайте: РФ атакувала Україну 50 "Шахедами", двома ракетами Х-22 та двома Х-59: збито 40 ударних БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (29262) Шахед (1178) Хмельницька область (983)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аэродром Константинов не пострадал
показати весь коментар
24.10.2024 11:05 Відповісти
Четверо постраждалих. двоє з них у лікарні
показати весь коментар
24.10.2024 12:45 Відповісти
 
 