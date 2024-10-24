Одна особа постраждала внаслідок атаки "шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено будинок та готель
Вранці російські війська атакували Хмельниччину "шахедами".
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Сили ППО збили 8 "шахедів".
"Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області", - йдеться в повідомленні.
Одна особа постраждала.
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Леопольд #594959
показати весь коментар24.10.2024 11:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ирина Параскевич
показати весь коментар24.10.2024 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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