РФ атакувала Україну 50 "Шахедами", двома ракетами Х-22 та двома Х-59: збито 40 ударних БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 жовтня російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 (із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря), двома керованими авіаційними ракетами Х-59 (із Брянської області РФ) та 50 ударними дронами типу Shahed 131/136. Протиповітряна оборона знищила 40 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Ударні "шахеди" ворог запустив з Орла, Курська та тимчасово окупованого Криму.

Що збила ППО?

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

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Крім того, ще 7 російських безпілотників були локаційно втрачені, 2 - повернули у повітряних простір РФ та Білорусі, а один дрон залишається у повітряному просторі.

Ворожі ракети, як повідомили у Повітряних силах, не досягли своїх цілей.