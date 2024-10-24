РФ атаковала Украину 50 "шахедами", двумя ракетами Х-22 и двумя Х-59: сбиты 40 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 октября российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 (с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из Брянской области РФ) и 50 ударными дронами типа Shahed 131/136. Противовоздушная оборона уничтожила 40 беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Ударные "шахеты" враг запустил из Орла, Курска и временно оккупированного Крыма.
Что сбила ПВО?
Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.
По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Кроме того, еще 7 российских беспилотников были локально потеряны, 2 - вернули в воздушное пространство РФ и Беларуси, а один дрон остается в воздушном пространстве.
Вражеские ракеты, как сообщили в Воздушных силах, не достигли своих целей.
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