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Новости Война
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РФ атаковала Украину 50 "шахедами", двумя ракетами Х-22 и двумя Х-59: сбиты 40 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили 40 з 50 ударних

В ночь на 24 октября российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 (с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из Брянской области РФ) и 50 ударными дронами типа Shahed 131/136. Противовоздушная оборона уничтожила 40 беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Ударные "шахеты" враг запустил из Орла, Курска и временно оккупированного Крыма.

Что сбила ПВО?

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

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Кроме того, еще 7 российских беспилотников были локально потеряны, 2 - вернули в воздушное пространство РФ и Беларуси, а один дрон остается в воздушном пространстве.

Вражеские ракеты, как сообщили в Воздушных силах, не достигли своих целей.

Сили ППО збили 40 з 50 ударних "Шахедів" вночі 24 жовтня

Автор: 

ПВО (2838) ракеты (3617) Воздушные силы (2425) Шахед (1166)


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Тобто ракети не збито. Вони не впали.. Досягли мети мабуть
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24.10.2024 09:13 Ответить
Брехуни зелені...
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24.10.2024 09:14 Ответить
Ворожі ракети, як повідомили у Повітряних силах, не досягли своїх цілей.

И куда они делись?
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24.10.2024 10:16 Ответить
Десь впали...
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24.10.2024 10:35 Ответить
 
 