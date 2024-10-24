Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено готель, будинок та магазин ритуальних послуг. ФОТОрепортаж

У Старокостянтинові Хмельницької області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

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Також у ДСНС повідомили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

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"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - додали в службі.







