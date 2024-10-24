Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено готель, будинок та магазин ритуальних послуг. ФОТОрепортаж
У Старокостянтинові Хмельницької області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.
Також у ДСНС повідомили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.
"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - додали в службі.
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