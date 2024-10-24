УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13749 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 641 0

Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено готель, будинок та магазин ритуальних послуг. ФОТОрепортаж

У Старокостянтинові Хмельницької області внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

Також читайте: Одна особа постраждала внаслідок атаки "шахедів" на Хмельниччину: пошкоджено будинок та готель

Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня

Також у ДСНС повідомили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Також читайте: РФ атакувала Україну 50 "Шахедами", двома ракетами Х-22 та двома Х-59: збито 40 ударних БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня

"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - додали в службі.

Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня
Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня
Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня
Наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину 24 жовтня

Автор: 

обстріл (29293) Старокостянтинів (10) Шахед (1187) Хмельницька область (984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 