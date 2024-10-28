Над Хмельниччиною знищено 10 "Шахедів", уламками пошкоджено будинок та гараж
Сьогодні була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни, тривала вона 11 годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за цей час наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА.
Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило.
Наслідки ворожих обстрілів
"Внаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. Працюють усі відповідні служби", - уточнив очільник регіону.
За даними Повітряних сил, загалом було збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі.
