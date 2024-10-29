УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини
3 395 66

Україну атакує друга хвиля російських "Шахедів", - Повітряні сили

Шахеди

Пізно ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні другу хвилю ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівщини та Полтавщини", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом 00:00 29 жовтня ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину.

Станом на 00:59 БпЛА з Київщини рухаються на Житомирщину.

Раніше вечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Однак в 19:46 пролунав сигнал до відбою.

Також читайте: Збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (3028) повітряна тривога (967) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Будьте прокляті кацапи , та
ідіть до пекла і дайте спокій нормальним украінцям
показати весь коментар
29.10.2024 00:08 Відповісти
+2
Та всі ті, хто у 2019 зробили це разом
показати весь коментар
29.10.2024 01:52 Відповісти
+1
це пункт два бубіного плана перемоги!
пeрший вже виповнен.
показати весь коментар
29.10.2024 02:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будьте прокляті кацапи , та
ідіть до пекла і дайте спокій нормальним украінцям
показати весь коментар
29.10.2024 00:08 Відповісти
Та всі ті, хто у 2019 зробили це разом
показати весь коментар
29.10.2024 01:52 Відповісти
кацапи - віддайте сина на війну в Україну на його вбити...
за ладу - нам ***** ваша рідня... - все зробимо як треба - в потроха і бздинь...
показати весь коментар
29.10.2024 02:13 Відповісти
П І Д А Р И КАЦАПИ
показати весь коментар
29.10.2024 00:23 Відповісти
це пункт два бубіного плана перемоги!
пeрший вже виповнен.
показати весь коментар
29.10.2024 02:00 Відповісти
нормальні українці бубу би не вибрали...
а чи зстались вони? - нормальні українці?
показати весь коментар
29.10.2024 02:04 Відповісти
це вам тільки здається...
завтра вибори? - завтра ви знову проголосуєте за маму ріму...
показати весь коментар
29.10.2024 02:16 Відповісти
не закроють шо?
показати весь коментар
29.10.2024 02:20 Відповісти
у вас повторюха...
показати весь коментар
29.10.2024 02:29 Відповісти
хотілось би почути думку,
а не повторюхелово з теми в тему....
показати весь коментар
29.10.2024 02:32 Відповісти
Подивіться дату її реєстрації - всі питання відпадуть)) Вона вже сина та чоловіка на війну проти України віддала - скоро отримає білу "Ладу" та причеп до неї
показати весь коментар
29.10.2024 02:34 Відповісти
я таки дав маху....
показати весь коментар
29.10.2024 02:36 Відповісти
тіточко, мене тута поправили - вам отбой.
показати весь коментар
29.10.2024 02:37 Відповісти
жаба на болоті нехай тебе слухає ...
показати весь коментар
29.10.2024 02:43 Відповісти
ну то які проблеми?
на чому сидиш - на тому і сиди....
показати весь коментар
29.10.2024 02:48 Відповісти
за нацистов шо є?
показати весь коментар
29.10.2024 02:53 Відповісти
тобто кацапський ******* зашкалює?
продовжуйте...
показати весь коментар
29.10.2024 03:01 Відповісти
я б на вашому утконосомі місці всіх би бо вбивав
показати весь коментар
29.10.2024 03:07 Відповісти
у ну спроба - паляниця?
показати весь коментар
29.10.2024 03:08 Відповісти
поправ скрепозалежну челюсь - тобі ніколи цього не вимовити...
показати весь коментар
29.10.2024 03:15 Відповісти
укрпівденна залізниця 🤣
показати весь коментар
29.10.2024 03:17 Відповісти
дядя-тьотік заїбешся чекати.
рубай антрацит!
показати весь коментар
29.10.2024 03:28 Відповісти
ти щє всім відповіши - ходи озирайся....
показати весь коментар
29.10.2024 03:37 Відповісти
така вже зрадницька доля...
показати весь коментар
29.10.2024 03:38 Відповісти
скоріше тебе за собаку північні кореянці приймуть і пожують...
показати весь коментар
29.10.2024 03:44 Відповісти
Не було цього буди, був би другий, не кращий: треба хоч трохи читати матчасть, бути читательней, дурню!
показати весь коментар
29.10.2024 08:09 Відповісти
тобто ви так себе, за свою недолугість випавдовюєте? -
а не не слуга чи ви мій?
показати весь коментар
29.10.2024 08:16 Відповісти
Извините, ошибка вышла
показати весь коментар
29.10.2024 06:21 Відповісти
 
 