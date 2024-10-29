Україну атакує друга хвиля російських "Шахедів", - Повітряні сили

Пізно ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні другу хвилю ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівщини та Полтавщини", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом 00:00 29 жовтня ворожі БпЛА на Чернігівщині, рухаються у західному напрямку на Київщину.

Станом на 00:59 БпЛА з Київщини рухаються на Житомирщину.

Раніше вечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Однак в 19:46 пролунав сигнал до відбою.

Також читайте: Збито 66 зі 100 "Шахедів", 24 - локаційно втрачені, ще 4 повернулися до РФ та Білорусі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА