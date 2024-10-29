Последствия ночной атаки вражеских "Шахедов" на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки ударных "шахедов" в ночь на 29 октября в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом информирует КГВА, передает Цензор.НЕТ.

В администрации отметили, что эта воздушная атака врага на Киев стала уже 18 с начала октября.

В КГВА проинформировали, что воздушную тревогу за ночь в столице объявляли дважды, а длилась она суммарно более четырех часов.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", - рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Зафиксировано падение обломков БпЛА в двух районах

В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.

В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

