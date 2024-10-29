РУС
Последствия ночной атаки вражеских "Шахедов" на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате атаки ударных "шахедов" в ночь на 29 октября в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом информирует КГВА, передает Цензор.НЕТ.

В администрации отметили, что эта воздушная атака врага на Киев стала уже 18 с начала октября.

В КГВА проинформировали, что воздушную тревогу за ночь в столице объявляли дважды, а длилась она суммарно более четырех часов.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", - рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Читайте: В Харькове раздались взрывы, ранены 7 человек (обновлено)

КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня

Зафиксировано падение обломков БпЛА в двух районах

В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.

В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте: Атака "шахедов" на Киев: воздушная тревога длилась более 3 часов, ПВО обезвредила около десятка беспилотников

КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня
КМВА показала фото наслідків атаки шахедів на Київ 29 жовтня

Киев (26142) обстрел (29653) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1518)
якби їх збивали ще в Сумській області, звідки шахеди залітають, такої б біди не було. Але ж все ппо під Києвом - то ось і результат
