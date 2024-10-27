Атака "шахедов" на Киев: воздушная тревога длилась более 3 часов, ПВО обезвредила около десятка беспилотников
В ночь на 27 октября российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев. Воздушная тревога продолжалась почти 3 с половиной часа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города (Тип и количество примененного врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.
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володимир омельянов
показать весь комментарий27.10.2024 07:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vasyl Ivanyk
показать весь комментарий27.10.2024 07:56 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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