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Новости Война
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Атака "шахедов" на Киев: воздушная тревога длилась более 3 часов, ПВО обезвредила около десятка беспилотников

шахеди

В ночь на 27 октября российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев. Воздушная тревога продолжалась почти 3 с половиной часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города (Тип и количество примененного врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Также читайте: Россия снова атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

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Киев (25710) Воздушные атаки на Киев (767) Шахед (1185)


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А де відповідь по кацапстану ,чи це такий мирний план ? таке враження що все це свідомо робится.
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27.10.2024 07:54 Ответить
Завгосп не дозволяє .
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27.10.2024 07:56 Ответить
 
 