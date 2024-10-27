Атака "шахедів" на Київ: повітряна тривога тривала понад 3 години, ППО знешкодила близько десятка безпілотників
У ніч на 27 жовтня російські безпілотники вкотре атакували Київ. Повітряна тривога тривала майже три з половиною години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста. (Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили", - йдеться в повідомленні.
Попко зазначив, що внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.
