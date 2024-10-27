Ворог вночі атакував енергооб’єкти у Роменському районі Сумської області
Сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Сили протиповітряної оборони знищили 3 російські безпілотники.
Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
◼️На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
☝️В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.
