Новини
Ворог вночі атакував енергооб’єкти у Роменському районі Сумської області

Шахеди атакували енергетику Полтавщини

Сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знищили 3 російські безпілотники.

Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

◼️На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

☝️В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.

Сумська область (4236) енергетика (2696) Шахед (1521)
