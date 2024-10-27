Враг ночью атаковал энергообъекты в Роменском районе Сумской области
Сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 российских беспилотника.
Сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа "Шахед".
◼️На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
☝️В ходе противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами было уничтожено 3 российских беспилотника.
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